به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا ظهر چهارشنبه در شورای اطلاع رسانی لرستان داشتن صداقت و شفافیت در زمینه های مختلف را برای اعتلای فکری و فرهنگی جامعه از اهداف نظام دانست و اظهار داشت: حوزه اطلاع رسانی تجلی بخش ارتباط بین مردم بوده که قدمت آن بیش از ۳۰۰ سال است.

بهرام رشیدی نیا با بیان اینکه گاها نگاه های کم ارزشی به مباحث اطلاع رسانی و حوزه روابط عمومی صورت می گیرد، عنوان کرد: برخی تصور می کنند روابط عمومی ها تنها یک کارپرداز در حد سفارش بنر بوده درحالیکه روابط عمومی ها خاکریز اول دفاع از دستگاه خود بوده و با توجه به اینکه مهمترین بخش یک مجموعه ارتباط مستقیم با مردم بوده که این کار توسط مسئولان روابط عمومی صورت می گیرد.

وی به دستورکار اول جلسه شورای اطلاع رسانی استان اشاره کرد و گفت: طراحی یک نظام اطلاع رسانی برای هفته دولت امسال در دستورکار شورا قرار گرفته و بناست در این ایام نمایشگاهی از دستاوردهای دولت طی سه سال گذشته در محل پارک زیباکنار خرم آباد برگزار شده و دستگاه های اجرایی استان تولیدات مختلف اطلاع رسانی خود را در این نمایشگاه عرضه کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان نیز در ادامه حوزه اطلاع رسانی را حوزه ای پر استرس خواند و افزود: اگر جاذبه های لازم در دستگاه های دولتی برای فعالان رسانه ای وجود نداشته باشد شاهد ضعیف شدن این رسانه ها خواهیم بود.

رشیدی نیا افزود: از دستگاه های اجرایی استان درخواست می شود جاذبه های لازم را برای رسانه ها ایجاد کنند.