۹۵ درصد زندانیان شاهرود مرد هستند/ ۷ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کهربایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه ۶۸ درصد زندانیان شاهرود افراد بین ۱۸تا ۳۵ سال هستند، افزود: ۳۱درصد این مجرمان ۱۸ تا ۲۵ سال و ۳۷درصد آنها ۲۶ تا ۳۵ سال سن دارند.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد زندانیان شاهرود مرد هستند، بیان داشت: همچنین فقط هفت درصد زندانیان تحصیلات دانشگاهی داشته و ۷۲ درصد از آنها زیر دیپلم هستند.

رئیس زندان شاهرود خاطرنشان کرد: در بین این زندانیان سرقت با ۲۲ درصد، مواد مخدر با ۱۹ درصد و تهدید و ضرب و شتم با ۱۹ درصد بیشترین فراوانی جرایم را درحوزه قضایی زندان شاهرود دارند.

کهربایی افزود: یکی از اقدامات در خور توجه این زندان تفکیک زندانیان جرایم غیرعمد از عمد است که در این زمینه زندان شاهرود تنها زندان استان با این ویژگی محسوب می شود.

ثبت اسناد و املاک شاهرود مکانیزه شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود هم در این نشست با اشاره به تغییر ساختار این نهاد گفت: دفاتر سنتی ثبت املاک از روز یکم تیرماه جای خود را به سیستم مکانیزه دادند تا سرعت و دقت در کنار خدمات مناسب به ارباب رجوع جایگزین شیوه قدیمی سابق شود.

محمد صادقی با اشاره به تعیین و تکلیف اراضی شرکت نیکوفرد شاهرود هم بیان داشت: این پرونده قدیمی که قریب به ۲۰ سال در محاکم قضایی مطرح بود بالاخره با نگاه ویژه مسئولان دستگاه قضا به سرانجام رسید و طی روزهای آتی شاهد تعیین تکلیف کلی آن خواهیم بود.

وی افزود: علاوه براین اقدام اخذ سند برای شش هکتار از اراضی شهرک قلعه میرزاتقی شاهرود در کنار سامان دهی زمین های شرکت نفت که از ۲۰ سال گذشته سکونت گاه اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و طی دو ماه آینده مراحل انتقال اسناد آن به شرکت نفت آغاز می شود، ازجمله اقدامات درخور توجه سازمان ثبت اسناد و املاک شهرستان شاهرود بوده است.