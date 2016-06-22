رعد و برق و وزش باد شدید در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه های پیش‌یابی هواشناسی، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای استانهای واقع در شمال‌غرب، زاگرس شمالی و دامنه های البرز مرکزی پدیده رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید موقتی پیش بینی ‌شده است و در مناطق مستعد شمال غرب کشور رخداد تگرگ نیز دور از انتظار نیست.

احد وظیفه افزود: در دو روز آینده برای شرق کشور بویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود و در این مدت در استانهای سمنان، جنوب تهران، قم، مرکزی و شمال اصفهان شاهد وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک خواهیم بود.

سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی طی دو روز آینده در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال کردستان، زنجان و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران هشدار داد.

این سازمان همچنین برای امروز چهارشنبه در استانهای آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی آذربایجان غربی و شمال زنجان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی و توصیه کرد برای جلوگیری از خسارت احتمالی هموطنان در استانهای یاد شده تمهیدات لازم را بکار گیرند.

سازمان هواشناسی هوای تهران را ‫ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ واﺣﺘﻤﺎل‬ ‫ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎد و ﮔﺮد و ﺧﺎک‬ پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران ۳۴ و ۲۲ درجه سانتیگراد اعلام شده است.