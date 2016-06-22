رعد و برق و وزش باد شدید در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: بر اساس تحلیل آخرین دادهها و نقشه های پیشیابی هواشناسی، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای استانهای واقع در شمالغرب، زاگرس شمالی و دامنه های البرز مرکزی پدیده رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است و در مناطق مستعد شمال غرب کشور رخداد تگرگ نیز دور از انتظار نیست.
احد وظیفه افزود: در دو روز آینده برای شرق کشور بویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشود و در این مدت در استانهای سمنان، جنوب تهران، قم، مرکزی و شمال اصفهان شاهد وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک خواهیم بود.
سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی طی دو روز آینده در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال کردستان، زنجان و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران هشدار داد.
این سازمان همچنین برای امروز چهارشنبه در استانهای آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی آذربایجان غربی و شمال زنجان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی و توصیه کرد برای جلوگیری از خسارت احتمالی هموطنان در استانهای یاد شده تمهیدات لازم را بکار گیرند.
سازمان هواشناسی هوای تهران را ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ واﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎد و ﮔﺮد و ﺧﺎک پیشبینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران ۳۴ و ۲۲ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
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