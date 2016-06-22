به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت: متاسفانه معنی و مفهوم این پیام به درستی در بین جامعه ما جا نیفتاده و نیاز است که بیش از هرکس مسئولین در این زمینه تلاش کنند.

وی در ادامه با انتقاد از سازمان دامپزشکی به خاطر عدم اقدام به موقع در برابر شیوع بیماری تب برفکی دامی در کشور افزود: متاسفانه به دلیل شیوع این بیماری روزانه شاهد مرگ بیش از صدها راس گاو و گوسفند در بروجرد هستیم و عمده دلیل بروز این مشکل نبود واکسن تولید داخلی است.

فرماندار بروجرد ایجاد استودیو سیمای بروجرد را گامی موثر در راستای خدمت گذاری به مردم این شهرستان از سوی دولت و نمایندگان مجلس برشمرد و افزود: امیدوراریم با پیگیری های انجام شده بتوانیم در آینده نزدیک یک شبکه اختصاصی برای شهرستان با پخش بیست و چهارساعته برنامه ها مهیا کنیم.

پورقاسمیان گفت: استودیو صداوسیمای بروجرد با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد تومان و همکاری دستگاه های اجرایی و شبکه استانی افلاک در خردادماه امسال به بهره برداری رسید.

همچنین در ادامه این جلسه پروین صادقی نژاد عضو شورای اسلامی شهر بروجرد از برگزاری همایش کشوری تحت عنوان تشکل های مردمی، در شهریورماه امسال در بروجرد خبر داد.

وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد زمینه های ارتباطی بین استان های مختلف برای عرضه محصولات تولید شده و همچنین استفاده از سلایق و برنامه های فرهنگی، هنری برشمرد.

عضو شورای اسلامی شهر بروجرد گفت: در شرایطی که امروزه مردم کشور ایران با فشار تحریم ها دست وپنجه نرم می کنند بهترین راهکار همکاری و همیاری ملت بایکدیگر در راستای رشد اقتصادی و شکوفایی فرهنگ اجتماعی و دینی کشور است.