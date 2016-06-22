نشست کتابخوان در روستای «قصاب محله» شفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب عزیز پور در نشست کتابخوان در روستای قصاب محله که عصر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: این نشست با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شفت و دهیاری قصاب محله برگزار شد.

وی با بیان اینکه عنصر کتاب برای تکامل جامعه انسانی اهمیت ویژه ای دارد، افزود: روابط فرهنگی در جامعه بشری نیز از طریق کتاب و مبادلات فرهنگی تقویت می شود.

رئیس کتابخانه های عمومی شفت با اشاره به ترویج فرهنگ کتاب و گفتمان کتابخوانی، گفت: ترویج این فرهنگ در آموزش متناسب با جامعه اسلامی، کاهش آسیب های اجتماعی و داشتن جامعه ای سالم نقش بسزایی ایفا می کند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این امر باید از کودکی و با نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کودکان ایجاد شود.

عزیزپور هدف از برگزاری این نشست در روستای قصاب محله که فاقد کتابخانه عمومی است را آشنایی بیشتر با برنامه های نزدیکترین کتابخانه به روستای و تبلیغ و ترویج کتابخوانی وخدمات کتابخانه های عمومی اعلام کرد.

وی همچنین در این نشست برگزاری مسابقه بین المللی جشنواره رضوی اشاره و تصریح کرد: کلیه کتب مربوط به این جشنواره در رده سنی کودک، نوجوان، بزرگسال در کتابخانه های عمومی همراه با پرسشنامه در اختیار همگان قرار می گیرد، همچنین فایلpdf این کتب و شرکت اینترنتی در آزمون از طریق سایت www.gilanpl.ir قابل اجرا می باشد.

در پایان این نشست نیز دهیار قصاب محله با همکاری اداره کتابخانه های شفت بسته های فرهنگی را جهت تشویق و ترغیب حاضران در نشست به آنان اهدا کرد.