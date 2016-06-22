ثبت نام واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از اول تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر حمید جلالوندی با بیان اینکه در سال جاری، فرآیند انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز طبق سال گذشته بر مبنای خوداظهاری صنایع است، اظهار داشت: واحدهای صنعتی براساس شاخص های انتخاب صنعت و واحد خدماتی سبز می توانند در فرآیند انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز شرکت کنند.

جلالوندی خاطر نشان کرد: پرسشنامه واحد های صنعتی و خدماتی سبز سال ۹۴ به همراه کتابچه راهنما به صورت فایل الکترونیکی از اول تیرماه جاری در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس www.doe.ir قابل دسترس است و کلیه واحد های صنعتی و خدماتی متقاضی می توانند جهت تکمیل پرسشنامه های مذکور به صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ ۱/۷/۹۵ اقدام نمایند.

جلالوندی با بیان اینکه بررسی اولیه همه اظهارنامه های واحد های صنعتی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها انجام می شود، گفت: پس از بررسی های نهایی در دبیرخانه مستقر در دفتر ارزیابی زیست محیطی، واحد های صنعتی و خدماتی سبز و برگزیده معرفی می شوند.

به گفته جلالوندی، عدم قرار گیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۴، نصب و راه اندازی و یا اصلاح سیستم تصفیه پساب، مدیریت انواع پسماندها، بازیافت، ایجاد و توسعه فضای سبز، اخذ گواهینامه های بین المللی محیط زیستی، مدیریت مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره وری، جایگزینی انرژی های پاک، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد از طریق آموزش های عمومی و تخصصی، ایفای مسئولیت های اجتماعی زیست محیطی بخشی از معیارهای انتخاب واحدهای صنعتی وخدماتی سبز است.

وی خاطر نشان کرد: به پرسشنامه هایی که ناقص بوده و پس از تاریخ مقرر ارسال گردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.