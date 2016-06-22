ایران و ترکیه مسئولیت سنگینی دراستقرار توسعه و ثبات درمنطقه دارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر جهانگیری روز چهارشنبه در مکالمه تلفنی با «بینالی ییلدیریم» ، ضمن تبریک به وی به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه، ابراز امیدواری کرد با توجه به شناخت، تجربه و حسن نیت وی از روابط دوجانبه، مناسبات فیمابین وارد دوره جدیدی شده و شاهد گسترس همکاری و تحکیم مناسبات ایران و ترکیه در همه زمینه باشیم.

وی ضمن قدردانی از زحمات «داود اوغلو» نخست وزیر سابق ترکیه برای توسعه روابط، اظهار داشت: تهران آمادگی دارد تا در همه زمینه های اقتصادی بویژه سرمایه گذاری مستقیم فعالان اقتصادی، حمل و نقل و گردشگری مناسبات خود را با آنکارا ارتقا دهد.

معاون اول رییس جمهور سپس بر توافق دو کشور برای همکاری در موضوعات منطقه ای تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: دو کشور باید در مورد مسایلی که اختلاف نظر دارند با گفت و گو و تعامل به راه حل برسند و پایه و مبنای همکاری های منطقه ای را روی موضوعاتی قرار دهند که در آن اشتراک نظر دارند.

دکتر جهانگیری پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی ملت های دو کشور را یادآور شد و گفت: ایران و ترکیه باید بصورت مکمل یکدیگر در عرصه های مختلف همکاری کنند چرا که این خواست و انتظار ملتهای منطقه از کشورهای مااست.

وی بر همکاری دو کشور در چارچوب کمیسیون مشترک دو کشور تاکید کرد و گفت: تهران و آنکارا اگر بطور جدی مصمم به حل مسایل و توسعه مناسبات باشند قادر به پیشبرد امور هستند و باید در این زمینه دو طرف نظارت جدی بر مسایل داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با قبول دعوت نخست وزیر جدید ترکیه برای سفر به این کشور به منظور گفت و گو درباره مسایل منطقه ای و دوجانبه اظهارامیدواری کرد در آینده نزدیک به این کشور سفر کند.

وی در خاتمه حلول ماه مبارک رمضان را به دولت و ملت ترکیه تبریک گفت و حمایت خود را از حضور بخش خصوصی دو کشور برای رسیدن به نقطه مطلوب در همکاری ها اعلام کرد.

نخست وزیر ترکیه نیز در این مکالمه تلفنی با اشاره به علاقمندی خود و دولت و ملت ترکیه برای گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران، گفت: روابط با ایران جایگاه ویژه ای در دولت ترکیه دارد و باید از همه ظرفیت ها برای پیشبرد روابط دو کشور استفاده کرد.

ییلدیریم با اشاره به سفر مهم رییس جمهور کشورمان به ترکیه و اتخاذ تصمیمات مهم در تشکیل شورای عالی راهبردی دو کشور، اظهار داشت: به عنوان نخست وزیر ترکیه موظفم تمام تصمیمات اتخاذ شده در این سفر را با جدیت پیگیری کنم و برای ابعاد مختلف روابط و سرمایه گذاری بلند مدت دو کشور طراحی و برنامه ریزی داشته باشم.

وی با تاکید بر اینکه دو کشور باید در قبال مسایل مهم منطقه بویژه بحران عراق و سوریه بیش از گذشته با یکدیگر همکاری کنند، گفت: درد و رنج مردم کشورهای منطقه درد و رنج همه ملت های مسلمان است و باید دو کشور در این زمینه تلاش کنند و رسالت دارند تا آلام مردم منطقه عمیق تر نشود.

نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه مسایل منطقه بدست خود کشورهای منطقه حل و فصل خواهد شد، گفت: ما نباید انتظار داشته باشیم کشورهای دیگر بتوانند در این باره نقش بارزی ایفا کنند چرا که آنها به دنبال منافع خود در منطقه هستند.

ییلدیریم دیدگاه های معاون اول رییس جمهور کشورمان درباره مسایل دو جانبه و منطقه ای را منطبق با نظر دولت ترکیه دانست و خواستار حذف موانع اداری برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی دو کشور شد و گفت: ما برای صنعتگران، سرمایه گذاران و شرکت های هلدینگ بزرگ ترکیه مشوق های بسیاری برای همکاری با شرکت های ایرانی قرار داده ایم بطوریکه اتاق صنایع استانبول پیشنهاد ساخت شهرک اختصاصی در ایران را داده است.

نخست وزیر ترکیه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به ملت ودولت ایران، گفت: ما دارای دین و فرهنگ مشترک هستیم و اگر نتوانیم با وجود همه زمینه ها و زیرساخت ها در گسترش روابط موفق شویم در پیشگاه ملتهایمان و خداوند مسئولیم.