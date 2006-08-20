به گزارش خبرگزاري مهر در هفتمين مرحله از هشتمين دوره تور بين المللي دوچرخه سواري ميلاد دو نور كه از تاريخ 22مرداد در استان مركزي در حال برگزاري است 81 دوچرخه سوار از 13 تيم خارجي و داخلي درمرحله استقامت جاده در مسير دو شهر محلات به خمين به مسافت 100 كيلومتر با يكديگر به رقابت پرداختند و در پايان حسين عسگري از تيم استان مركزي الف با ركورد 16/27/2 زودتر ازديگر رقبا ازخط پايان گذشت و به مقام نخست اين مرحله دست يافت. امير زرگري ديگر هم تيمي او با ركورد 24/27/2 و حسن ملكي از تيم آذربايجان شرقي با چند صدم ثانيه اختلاف نسبت به نفر دوم به ترتيب درسكوهاي دوم و سوم اين مرحله قرار گرفتند.

همچنين درمجموع امتيازي انفرادي كلي تور قادرميزباني از تيم آذربايجان شرقي در صدر قرار دارد و پيراهن طلائي تور را بر تن كرد و پس از او سيروس هاشم زاده و حسين عسگري به ترتيب دوم و سوم شدند.

درمجموع امتيازي كلي كوهستان نيزسرويس هاشم زاده از تيم آذربايجان شرقي در صدر قرار دارد و پيراهن كوهستان تور را بر تن كرد. درمجموع امتيازي سرعت تور نيز حسين ناطقي از تيم استان مركزي در صدر قرار دارد و پيراهن امتيازي تور را بر تن كرد.

درمجموع كلي تيمي تور نيز تيمهاي استان آذربايجان شرقي، استان مركزي الف و استان تهران به ترتيب در مكانهاي اول تا سومي قرار گرفتند.