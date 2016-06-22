استراتژی مشاغل خرد در گلستان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: تا تکلیف استانی و شهرستانی در ایجاد مشاغل خرد مشخص نشود در تاریکی قدم برمی‌داریم.

وی افزود: با ادامه روند موجود افق روشنی در حوزه ایجاد مشاغل خرد در استان پیش رو نیست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله) گلستان ادامه داد: تاکنون متقاضی محور بوده درحالی‌که باید بازار محور باشیم.

وی بابیان اینکه برنامه‌های کمیته امداد در حوزه مشاغل خرد بر مبنای متقاضی محوری اجراشده و می‌شود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون مشاغل خرد استان باسیاست‌های اشتغال گلستان همخوانی ندارد.

باغبانی از استعدادیابی تمام خانواده‌های تحت پوشش این نهاد در استان خبر داد و اضافه کرد: تا ۲۰ روز آینده نتایج استعدادیابی خانواده‌های تحت پوشش جمع‌بندی می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان منابع برای ایجاد اشتغال در گلستان از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) جذب شد و این نهاد بیشترین سهم را در ایجاد مشاغل خرد در استان داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از نبود برنامه و مطالعات دقیق در خصوص فرصت‌های استان انتقاد و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به نظر می‌رسد مزیت‌هایی که یونی دو برای استان پیشنهاد کرده نیز با ظرفیت‌های استان متناسب نیست.

وی اضافه کرد: سؤال چالش‌برانگیز اینجاست که یونی دو بر اساس چه شاخص و مبنایی زنبورداری، آی تی و گردشگری را برای استان به‌عنوان مزیت تعیین کرده درحالی‌که در بخش فرش در استان هزاران نفر دارای مهارت و تخصص هستند و صنعت فرش در استان مورد بی‌مهری قرارگرفته است.