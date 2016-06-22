احتمال نیمکت نشینی «بوفون» در بازی مقابل ایرلند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم ملی ایتالیا و باشگاه یوونتوس چند روز گذشته دچار سرماخوردگی شده بود و اگرچه اکنون به تمرینات بازگشته است، اما «آنتونیو کونته» تمایلی ندارد تا برای حضور او در بازی دور یک شانزدهم نهایی که روز دوشنبه برابر تیم دوم گروه D، اسپانیا برگزار می شود، خطر کند.

«کونته» در کنفرانس خبری گفت: «جی جی» تا به امروز تب داشت، تا اینکه دوباره در تمرینات به ما ملحق شد. قصد داریم تا به بهترین نحو ممکن او را برگردانیم و این ثابت می کند به تصمیماتی که می گیریم، فکر می کنیم تا هیچ یک از بازی ها را ساده نگیریم.

«کونته» پذیرفت که قصد دارد تا تیمش را با تغییرات زیادی روانه میدان کند.

او گفت: بین ۷ تا ۹ تغییر خواهیم داشت. بعد از بازی با سوئد و مشاهده تمرینات بچه ها، من تغییرات کوچکی در تفکراتم دادم. ممکن است فکر کنید این یک بازی بی ارزش است ولی من اینطور فکر نمی کنم و گزینه هایم جوابهای مهمی به من خواهند داد. چیزی که من از بچه ها انتظار دارم این است که بازی را پیروز شوند، زیرا بردن به شما کمک می کند تا قهرمان شوید. ما آسوده خاطر نیستیم، زیرا به خوبی می دانم که اگر بازنده شویم، مردم شروع به انتقاد از ما می کنند. در نتیجه تلاش می کنیم تا فرصت انتقاد کردن را به مردم ندهیم.

کونته ادامه داد: من انتظار یک نمایش تیمی را دارم نه نمایش فردی، که این بر خلاف اصول ماست. اگر کارها را به کمک یکدیگر به خوبی انجام دهیم، شانس خوبی برای پیروزی خواهیم داشت.

به نظر می رسد «آنجلو اوگبونا» آماده می شود تا اولین بازی خود را در مسابقات یورو به نمایش بگذارد، همچنین «سالواتوره سیریگو» جایگزین «آندره آ بارزاگلی» یا «لئوناردو بونوچی» (که در صورت دریافت کارت زرد، بازی مقابل اسپانیا را از دست خواهد) یا «متئو دارمیان» می شود تا یک دفاع سه نفره را تشکیل دهند.

اگر «بونوچی» از ابتدا در میدان باشد، «دارمیان» می تواند در سمت راست (جایی که قبلاً در تورینو و منچستر پر کرده است) قرار گیرد، «فلورنزی» نیز در زمین باشد و «استفانو استورارو» و «تیاگو موتا» در وسط بازی کنند.

در سمت چپ، «فدریکو برناردسکی» آماده است تا در کنار «استفان الشراوی» به میدان رود، در صورتی که انتظار می رود تا «سیمونه زازا» و «چیرو ایموبیله» جزو مهاجمان «کونته» باشند، در حالی که سرمربی ایتالیا روز سه شنبه جملاتی در تحسین «لورنزو اینسینیه» بازیکن باشگاه ناپولی گفته بود.

«کونته» در مورد او گفت: به طور مثبتی مرا شگفت زده می کند. از کارهایی که انجام می دهد، چگونگی تمریناتش و حرکت رو جلویش، خیلی خوشحالم. می دانم که در لحظه ای خاص مهره مهمی در آستین دارم و امیدوارم که بتوانم به «لورنزو» این فرصت را بدهم چون شایستگی آن را دارد.