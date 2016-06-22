احسان جانمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تئاتر «مهمانخانه پنج دری» نوشته آقای حسین کیانی از نمایشنامه‌نویسان مطرح و معاصر کشور است که بسیار جذاب و گیرا نوشته شده است.

وی با بیان اینکه موضوع و تم این نمایش در ارتباط با «هویت» است، افزود: داستان این نمایش ایرانی به حمله قوم مغول به ایران برمی‌گردد و در ارتباط با ایستادگی پنج زن در این ارتباط است.

طراح و کارگردان نمایش«مهمانخانه پنج دری» تاکید کرد: در این نماش به مقام زن و تاثیرگذاری زنان دلیر، شجاع و باهوش ایرانی در بسیاری از وقایع تاریخی اشاره شده است که نمودی از مقام والای زنان و تاثیرگذاری نقش آنها در امور مختلف است.

وی اضافه کرد: این نمایش در جشنواره بین‌المللی فجر در سال ۸۸ اجرا شده است که اکثر جوایز آن سال را کسب کرد و بعد از ۱۲ سال بار دیگر اجرایی می‌شود.

جانمی با بیان اینکه حدود ۲۰ نفر برای شکل گیری این نمایش با یکدیگر همکاری می‌کنند، ابراز داشت: این نمایش که نود و ششمین اجرای گروه کاوش است دارای فضای جذابی بوده و در طول ۶۵ دقیقه نمایش روابط انسانی زیبایی شکل گیرد.

طراح و کارگردان نمایش «مهمانخانه پنج دری» درباره عوامل و بازیگران این نمایش ابراز داشت: مریم معلایی، رزیتا کروندی، زهرا رستمی، مائده موسوی، گلایول زرین مکان، امین پناهی، حسین اصفهانی و مسعود یزدان بخش در این نمایش ایفای نقش می‌کنند و مجید آتش طینت، به عنوان آهنگساز، مهدی صادقی به عنوان طراح گریم و ناصر دیاقی و سمیه سلیمی نیز به عنوان دستیاران کارگردان با گروه همکاری دارند.