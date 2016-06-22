۶ كانون بحرانی فرسایش بادی در استان بوشهر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان زیست محیطی استان بوشهر اظهار داشت: طی سالهای اخیر شاهد حضور دائمی ریزگردها در استان بوشهر هستیم و در برخی از روزها این حضور خیلی پررنگتر میشود.
وی با اشاره به مخاطراتی که ریزگردها برای سلامت مردم دارند، اضافه کرد: ریزگردها را باید به عنوان چیزی که همیشه همراه مردم استان بوشهر است، پذیرفت و راهکارهای پیشگیری از ریزگردها را برای تمام طول سال اتخاذ کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: در چند سال اخیر ریزگردها بر اثر بادهایی که خرداد تا شهریور از شمال خاورمیانه شکل گرفته و از ترکیه به عراق و سوریه سرازیر میشود، ایجاد شده و تا خلیج فارس پیش میرود و اثر آن را در استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، کهگیلویهوبویراحمد، ایلام و کرمانشاه میبینیم.
وی با اشاره به اینکه در داخل کشور نیز کانونهایی برای این ریزگردها وجود دارد، بیان کرد: تالابهایی همچون هورالعظیم یکی از این کانونها مشترک بین ایران و عراق است و با بروز خشکسالی فعالیت این کانونها بیشتر شده است.
دلشب از تالابهای پریشان، ارژن و ارومیه به عنوان دیگر کانونهای ریزگرد در کشور نام برد و افزود: شش كانون بحرانی فرسایش بادی در سطح استان بوشهر شناسایی شده است.
وی شهرستانهای دشتستان، بوشهر، تنگستان، دشتی و دیر را به عنوان مراکز اصلی کانون ریزگردها دانست و ادامه داد: باید کارگروههای تخصصی با همکاری همه دستگاهها برای مقابله با ریزگردها تشکیل شود.
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