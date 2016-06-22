سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» عواقب وخیمی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلب تابعیت یکی از رهبران مجاهد و عالم بزرگ بحرین توسط نظام حاکم بر آن کشور که مخالف تمام قوانین مدنی، انسانی و شرعی میباشد، موج تعجب، تأثر و تأسف فراوان گردید.
در زمانی که مسلمانان و کشورهای اسلامی در مقابل دشمنان و مستکبرین شدیداً نیازمند یکپارچگی و اتحاد میباشند، متأسفانه بعضی از سران دول اسلامی به جای اینکه ندای مظلومیت ملت خود را بشنوند و به آنان پاسخ مثبت دهند و خواستههای قانونی آنان را برآورده نمایند، در مقابل ملّت آزاده خود ایستاده و برای رضایت اربابان خود، هرکار خلاف قانون و ظلم و ستمی را انجام میدهند.
اینجانب سلب تابعیت عالم بزرگ دینی حضرت شیخ عیسی قاسم را محکوم نموده و از علمای بزرگ اسلام و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر میخواهم که نسبت به این عمل زشت و خلاف انسانیت سکوت ننموده و برای رفع این تصمیم نابخردانه که عواقب وخیمی را در برخواهد داشت، اقدام سریع بنمایند.
نظر شما