جشنواره فرهنگی امام رضا (ع) در ۸۳ کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد جعفری بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در مازندران بابیان اینکه دهه کرامت فرصت مناسبی جهت ترویج فرهنگ ناب اهل‌البیت (ع) است، تصریح کرد: وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) در ایران اسلامی یک نعمت است که به پاسداشت این نعمت باید آموزه‌های این بزرگان را در جهان ترویج داد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با تأکید بر حضور آحاد مردم از اقشار مختلف در این جشنواره، خاطرنشان کرد: جشنواره فرهنگی امام رضا (ع) همواره به دنبال نوآوری و جذب آثار و مخاطبین بیشتر است.

جعفری در ادامه گفت: تولیدات و آثار ارسالی به جشنواره بعد از پالایش در قالب آثاری فاخری چاپ و نشر می‌شود.

وی با اشاره به رصد دقیق جشنواره توسط عوامل اجرایی آن، اظهار کرد: با تشکیل کمیته‌های کیفی سازی در وزارت ارشاد به دنبال نقاط قوت و ضعف این جشنواره هستیم تا آن تارا برطرف کنیم.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) بابیان اینکه ۳۸ درصد از برنامه‌های امسال متفاوت از سال‌های گذشته است، اذعان کرد: در جشنواره چهاردهم به موضوعات سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی توجه شده است.

جعفری در پایان از توجه مسئولان مازندران در سنوات گذشته به جشنواره امام رضا (ع) تشکر کرد و گفت: جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع) که به میزبانی ساری برگزار شد یکی از بهترین جشنواره‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته بود.