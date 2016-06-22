  1. استانها
  2. مازندران
۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

مدیرعامل بنیاد فرهنگی امام رضا (ع):

جشنواره فرهنگی امام رضا (ع) در ۸۳ کشور برگزار می شود

جشنواره فرهنگی امام رضا (ع) در ۸۳ کشور برگزار می شود

ساری - مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با اشاره به‌پیش روی بودن چهاردهمین جشنواره فرهنگی امام رضا (ع)، گفت: این جشنواره در سطح ایران و در ۸۳ کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد جعفری بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در مازندران بابیان اینکه دهه کرامت فرصت مناسبی جهت ترویج فرهنگ ناب اهل‌البیت (ع) است، تصریح کرد: وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) در ایران اسلامی یک نعمت است که به پاسداشت این نعمت باید آموزه‌های این بزرگان را در جهان ترویج داد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با تأکید بر حضور آحاد مردم از اقشار مختلف در این جشنواره، خاطرنشان کرد: جشنواره فرهنگی امام رضا (ع) همواره به دنبال نوآوری و جذب آثار و مخاطبین بیشتر است.

جعفری در ادامه گفت: تولیدات و آثار ارسالی به جشنواره بعد از پالایش در قالب آثاری فاخری چاپ و نشر می‌شود.

وی با اشاره به رصد دقیق جشنواره توسط عوامل اجرایی آن، اظهار کرد: با تشکیل کمیته‌های کیفی سازی در وزارت ارشاد به دنبال نقاط قوت و ضعف این جشنواره هستیم تا آن تارا برطرف کنیم.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) بابیان اینکه ۳۸ درصد از برنامه‌های امسال متفاوت از سال‌های گذشته است، اذعان کرد: در جشنواره چهاردهم به موضوعات سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی توجه شده است.

جعفری در پایان از توجه مسئولان مازندران در سنوات گذشته به جشنواره امام رضا (ع) تشکر کرد و گفت: جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع) که به میزبانی ساری برگزار شد یکی از بهترین جشنواره‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته بود.

کد مطلب 3693155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها