جهان به حماسه آفرینی مردم ایران در روز قدس چشم دوخته است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید محمد حسن صفوی در جلسه هماهنگی راهپیمایی روز قدس و لیالی قدر که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، به موضوع ستاد اقامه نماز فومن اشاره و خاطرنشان کرد: نماز زمانی دارای ارزش و جایگاه است که حدود و احکام الهی را رعایت کند.

وی اقامه نماز، کمک به فقیران و مستمندان، امربه معروف و نهی از منکر را چهار ویژگی دولت اسلامی دانست و اظهار کرد: حکومت دولت ستمگر موجب نابودی اقتصاد و نسل های بشری است ،چیزی که در شرایط کنون جهان مشاهده می شود.

امام جمعه فومن با بیان اینکه یکی از حربه های دشمن اختلاف افکنی و نشان دادن سیمای خشن از اسلام در جهان است، تصریح کرد: جنگ عربستان علیه یمن، بحرین، حضور تکفیری ها و داعش در عراق و سوریه برای پیشبرد این هدف است.

حجت الاسلام صفوی در ادامه به راهپیمایی روز جهانی قدس اشاره کرد و افزود: بیش از ۶۰ سال است که موضوع قدس و آورگی ملت مظلوم فلسطین وجود داشته و همگان شاهد آن هستند.

امام جمعه فومن با بیان اینکه امروز بیداری در میان مردم جهان در خصوص این موضوع وجود دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه به دلیل بیداری امروز بشریت رژیمی که در عرض شش روز توانست سه منطقه از سه کشور را تصرف کند سال هاست از تصرف تنگه غزه عاجز مانده است.

وی به تأثیر انقلاب اسلامی در حرکت های شهادت طلبان اشاره کرد و یادآورشد: حزب الله و انصارلله به عنوان مولود انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای ایران به عنوان خاری در چشمان استکبار جهانی هستند.

امام جمعه فومن روز قدس را روز تاریخی در تقویم انقلاب و سایر ملت های اسلامی جهان عنوان کرد و افزود: هرساله مسلمانان جهان در این روز چشم به حماسه آفرینی ملت بزرگ و با اقتدار ایران اسلامی دارند.