مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش پایتخت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و تودیع حمیدرضا گرشاسبی با یک ساعت تاخیر از ساعت ۱۴/۳۰ امروز در محل آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حمیدرضا گرشاسبی مدیر کل حوزه وزارتی و مشاور وزیر ورزش و جوانان که پیش از این مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران بود عنوان کرد: احساس نمی کنم امروز مراسم تودیع من است چرا که خودم را از ورزش استان تهران می دانم. طی صحبتهایی که با گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان داشتیم ایشان تاکید کردند که به وزارتخانه بروم تا بیشتر به استان تهران کمک کنم. تهران نماد و پیشانی ورزش کشور است و باید مثل سابق الگویی برای ورزش کشور باشد.

وی ادامه داد: به وزیر ورزش و جوانان تبریک می گویم که در جلسه شورای فرهنگی ایشان به عنوان یکی از ۲۵ محقق برتر علوم انسانی انتخاب شدند. زمانی که من ورزش استان تهران را تحویل گرفتم وضعیت مناسبی در این ورزش حاکم نبود. ما در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ۷۷۱ نیرو داریم که چرخ اداره کل را می چرخانند.در سال ۸/۵ میلیارد حقوق می دهیم که یک ریال آن هم از وزارت ورزش و جوانان و استانداری نمی رسد. این مبلغ اگر در اختیار فعالیتهای ورزشی بود تهران همان تهرانی می شد که آرزویش را داشتیم.

گرشاسبی با بیان افزایش امکانات و تجهیزات، درآمدهای اداره کل و بره برداری از پروژه های نیمه تمام ادامه داد: در استان تهران ۷۹۳ تیم در قالب ۹۶۰۰ ورزشکار به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند که بیش از ۲۰۰۰ مدالا کشرری نیز بدست آوردیم.۸۱۱ ورزشکار تهرانی ملی پوش شدند و ۲۴ تیم به مسابقات بین لمللی اعزام شدند.۳۴ مقام بین المللی تیمی ، ۲۲۷ مدال آسیایی با ۶۱ مدل طلا، ۱۱۷ مدال جهانی با ۳۷ مدال طلا، ۴۹۱ تیم در لیگ های کشور و برگزاری ۲۳ مجمع در سال ۹۴ از جمله برنامه های انجام شده ی ما بود.

مدیر کل پیشین ورزش و جوانان استان تهران با اشراه به سهمیه های المپیک و پاراالمپیک این استان تصریح کرد: ۱۴ سهمیه المپیک و ۷ سهمیه پاراالمپیک توسط تهرانی ها بدست آمده است.

وی ادامه داد: خواهش من از وزیر ورزش و جوانان، ساماندهی نیروهای قراردادی است که برخی حدود ۲۰ سال سابقه کار دارند. سرنوشت این افراد مشخص نیست و البته قرار شده است این افراد ۱۰۰ نفر به ۱۰۰ نفر ساماندهی شوند.

گرشاسبی در پایان خاطرنشان کرد: به گل محمدی تبریک می گویم و انشاالله هر دو استان تهران و البرز در زمان مدیریت دکتر گودرزی درخشان و شاخص باشد

گودرزی: بنا نبود گرشاسبی برود/ در وزارت ورزش و جوانان دست تنها بودم

در ادامه این مراسم پس از سخنرانی کوتاه گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز عنوان کرد: گرشاسبی خصیصه ارزشمندی دارد و آن هم تعامل و مردم داری است که من فاقد آن هستم. آرامش وی تا حدی زیاد است که گاهی آرامش ما را هم برهم می زند.حضور یک چنین فردی در کنار مدیران پراسترس می تواند تاثیر شگرفی بر تصمیمات بگذارد.

وی ادامه داد: هفته گذشته در شورای معاونین ایشان گزارش مبسوطی از عملکرد استان تهران ارائه دادند که نشان از فعالیتهای مطلوب در ورزش استان تهران داشت.استان تهران و به تبع آن استان تهران قدیم که البرز هم جزوی از آن بود از فقر مفرطی برخوردار بود و متاسفانه نگاه عادلانه و توزیع عدالت در آن رخ نداده است و باعث لاغر شدن این دو مجموعه حداقل در حوزه ورزش و زیرساخت شده است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سیاستهای دولت یازدهم عنوان کرد: دولت یازدهم سیاستش این بوده تا با حداکثر ظرفیتهای موجود به ویژه بخش خصوصی و مردم کارها را یش ببرد.خوشبختانه در ۱۶ ماه فعالیت گرشاسبی استان تهران یکی از استانهای موفق کشور بوده است.البته ظرفیت استان تهران خیلی بیشتر از این چیزهایی است که مطرح می شود.در گذشته تهران در رشته های مختلف اول تا پنجم می شد و استانهای دیگر در رتبه های بعدی قرار می گرفتند اما در این یک سال تلاشهای خوبی انجام شد تا تهران نه به جایگاه واقعی اما به درجه خوبی برسد و در چند قدمی با سایر استانها قرار بگیرد.

وی با اشاره به گل محمدی تصریح کرد: گل محمدی نیز زمان زیادی در البرز نبوده و البته در همین مدت منابع متعددی غیر از منابع استان البرز جذب کردند و البرز نیز توانست تنفسی کند و شکوفایی مجدد داشته باشد.

گودرزی در خصوص تغییر کرشاسبی در اداه کل ورزش و جوانان عنوان کرد: بنا نبود گرشاسبی تعییر کند چون من در وزارت ورزش و جوانان دست تنها بودم به این نتیجه رسیدم ک ایشان باید در کنارم باشد. آرامش گرشاسبی مثل آب ریختن روی آتش است. گل محمدی نیز تلاش بسیار وافری دارد و همین مسیر را در استان تهران ادامه می دهد و توان برقراری تعاملات و ارتباطات با سایر نهادها را نیز دارد و مطمئنم توفیقاتش کمتر از گرشاسبی نخواهد بود.

وی با اشاره به المپیک ۲۰۱۶ نیز بیان کرد: اتفاقات بسیار خوبی به لحاظ کمی برای المپیک شاهدیم امیدورایم نسبت بین افزایش سهیمه و کسب مدال هم منطقی باشد.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص درصد افرادی که ورزش می کنند تصریح کرد: ۲۷/۵ درصد از مردم تهران یعنی حدود ۱۳ میلون تهرانی ورزش می کنند که البته این رقم وبی است. در کل کشور نیز ۲۰/۹ درصد یعنی ۲۱ دصد ورزش می کنند. همه این هم مربوط به ما نیست بلکه تلاشهای شهرداری،آموزش و پرورش و سایر نهادها نیز در آن دخیل بوده است. البته تهران در ورزش همگانی رتبه اول را دارد و بعد اردبیل و اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی تصریح کرد: در ورزش حرفه ای نیز تعداد مدالهای میادین بین المللی سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بیش از صددرصد افزایش داشته است. این در حالی است که اعتبارات نسبت به دوره قبل کمتر بوده است.برخی فدراسیونها ثل فوتبال ۱۰-۱۲ میلیارد برای امور جاری خود نیازمندند یا کشتی که حدود ۶-۷ میلیارد تنها برای امور جاری نیاز دارد .ممکن است سهم فدراسیونها کم باشد اما نگاه متوازن به آنها برقرار است.

وی در پایان برای مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان تهران آرزوی موفقیت کرد و مراسم تودیع و معارفه گرشاسبی و گل محمدی برگزار شد.