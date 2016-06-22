جشنواره رضوی در ۸۶ کشور جهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه فراخوان جشنواره به چهار زبان بین المللی ترجمه و به همراه کتابچه و بروشورهای زیبا به سایر کشورها ارسال شده است، افزود: باید از ظرفیت های موجود دنیای اسلام در راستای عمق بخشی به جشنواره های رضوی استفاده کنیم.

وی از راه اندازی مجمع خادمان فرهنگ رضوی خبر داد و یادآور شد: تاکنون یکصد نفر از سراسر جهان بعنوان خادمان فرهنگ رضوی انتخاب شدند و از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ رضوی استفاده خواهیم نمود.

مشاور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد:جشنواره های امام رضا نقش مهمی در ترویج فرهنگ رضوی در ابعاد بین المللی داشته است.

واعظی به برگزاری هفته فیلم رضوی برای مسلمانان خارج از کشور اشاره نمود و گفت: ۵۰ فیلم کوتاه رضوی با زیرنویس های متعدد به همراه کتاب های رضوی که به ۱۰ زبان ترجمه شدند به سراسر دنیا ارسال خواهند شد.

وی دلنوشته های رضوی را برگرفته از قلب، باور و ایمان مردم خواند و افزود: تلاش می کنیم جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) ظرفیت های جهانی بیشتری پیدا کند و بدرخشد.