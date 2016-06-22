اکبر عبدلی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برنامه های هماهنگی اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری در سرعین طی گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اردو به مدت ۱۰ روز از فردا پنج شنبه در سرعین آغاز خواهد شد.

وی برگزاری این اردو را آماده سازی تیم ملی برای حضور موفق در رقابت های المپیک ۲۰۱۶ ریو عنوان کرد و ادامه داد: اداره ورزش وجوانان شهرستان سرعین میزبانی این اردوی تیم ملی را برعهده گرفته است.

رئیس ورزش و جوانان سرعین در پاسخ به دلایل انتخاب این شهرستان برای برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی؛ به شرایط آب و هوایی مناسب، ارتفاع از سطح دریا برای بهره گیری در افزایش توان دوچرخه سواران، شرایط مطلوب اسکان و تمرین و... و. را از جمله این دلایل برشمرد.

وی در عین حال وجود استخرهای آبگرم طبیعی برای کارهای درمانی و ریکاوری را از دیگر دلایل این انتخاب برشمرد و یادآور شد که این امکانات سرعین را به محلی مناسب برای برگزاری اردو و افزایش آمادگی ورزشکاران تبدیل کرده است.

عبدلی با اشاره به حضور دوچرخه سواری کشورمان در رشته جاده تاکید کرد که قرار است تمرینات دوچرخه سواران از فردا در جاده های منتهی به سرعین آغاز و ادامه داشته باشد.