بانک اطلاعی واقعی درباره کارجویان در گلستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رهبری، ظهر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه توسعه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: هماکنون بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص جویندگان کار و متقاضیان شغل واقعی در استان نداریم.
وی افزود: بر این اساس به آمارهای کاریابیهای غیردولتی اکتفا کرده و تاکنون حدود ۱۱ هزار نفر جویای کار در استان شناساییشدهاند که ۵۷ درصد مرد و ۶۳ درصد زنان را شامل میشود.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: بیشترین متقاضیان کار دارای تحصیلات لیسانس هستند و پسازآن دیپلمهها، راهنمایی و فوقدیپلمها قرار دارند که این امر نشان از سردرگمی کسانی است که مدرک فوقدیپلم دارند.
وی اضافه کرد: از طرفی ۲۷ نفر از این کارجوها مدرک دکترا دارند که نشان میدهد هنوز نتوانستهایم برای فارغالتحصیلان دانشگاهی شغل ایجاد کنیم و این ضعف به مراکز آموزشی و دانشگاهها بازمیگردد که آموزشهای خود را متناسب با نیاز بازار کار عرضه نمیکنند و کیفی نیستند.
وی همچنین به میزان مهارت جویندگان کار در استان اشاره و تصریح کرد: ۵۲ درصد از متقاضیان مشاغل استان دارای مهارت و ۴۸ درصد فاقد هرگونه مهارت بودهاند.
رهبری به متوسط سنی جویندگان کار در استان اشاره و خاطرنشان کرد: ۵۸ درصد کارجویان در رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال و ۲۴ درصد نیز در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.
وی اضافه کرد: همچنین ۵۷ درصد فرصت شغلی در استان مربوط به بخش خدمات، ۴۱ درصد صنعت و فقط ۲ درصد در بخش کشاورزی است.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بابیان اینکه زنان بیشترین متقاضی کار و بیشترین تعداد نیروهای بهکارگیری شده را به خود اختصاص دادهاند، اظهار کرد: پیشبینی میشود طی چند سال آینده ۵۰ درصد از مشاغل مردانه گلستان توسط زنان اشغال شود.
وی متذکر شد: اگر تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کاربر هم بخورد، بیکاری افزایش پیدا میکند اما اگر این شاخصها به تعادل برسند نرخ بیکاری حذف نمیشود بلکه به حداقل خواهد رسید.
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