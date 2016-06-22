  1. استانها
  2. گلستان
۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون گلستان:

بانک اطلاعی واقعی درباره کارجویان در گلستان وجود ندارد

بانک اطلاعی واقعی درباره کارجویان در گلستان وجود ندارد

گرگان- معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص جویندگان کار و متقاضیان شغل واقعی در استان نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رهبری، ظهر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه توسعه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: هم‌اکنون بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص جویندگان کار و متقاضیان شغل واقعی در استان نداریم.

وی افزود: بر این اساس به آمارهای کاریابی‌های غیردولتی اکتفا کرده و تاکنون حدود ۱۱ هزار نفر جویای کار در استان شناسایی‌شده‌اند که ۵۷ درصد مرد و ۶۳ درصد زنان را شامل می‌شود.

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: بیشترین متقاضیان کار دارای تحصیلات لیسانس هستند و پس‌ازآن دیپلمه‌ها، راهنمایی و فوق‌دیپلم‌ها قرار دارند که این امر نشان از سردرگمی کسانی است که مدرک فوق‌دیپلم دارند.

وی اضافه کرد: از طرفی ۲۷ نفر از این کارجوها مدرک دکترا دارند که نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شغل ایجاد کنیم و این ضعف به مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها بازمی‌گردد که آموزش‌های خود را متناسب با نیاز بازار کار عرضه نمی‌کنند و کیفی نیستند.

وی همچنین به میزان مهارت جویندگان کار در استان اشاره و تصریح کرد: ۵۲ درصد از متقاضیان مشاغل استان دارای مهارت و ۴۸ درصد فاقد هرگونه مهارت بوده‌اند.

رهبری به متوسط سنی جویندگان کار در استان اشاره و خاطرنشان کرد: ۵۸ درصد کارجویان در رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال و ۲۴ درصد نیز در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین ۵۷ درصد فرصت شغلی در استان مربوط به بخش خدمات، ۴۱ درصد صنعت و فقط ۲ درصد در بخش کشاورزی است.

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بابیان اینکه زنان بیشترین متقاضی کار و بیشترین تعداد نیروهای به‌کارگیری شده را به خود اختصاص داده‌اند، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود طی چند سال آینده ۵۰ درصد از مشاغل مردانه گلستان توسط زنان اشغال شود.

وی متذکر شد: اگر تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کاربر هم بخورد، بیکاری افزایش پیدا می‌کند اما اگر این شاخص‌ها به تعادل برسند نرخ بیکاری حذف نمی‌شود بلکه به حداقل خواهد رسید.

کد مطلب 3693177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها