طرح آبیاری تحت فشار تجمیعی در فیروزکوه افتتاح شد

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود ایلکا از افتتاح طرح آبیاری تحت فشار تجمیعی دشت اندرزکوه خبر داد و گفت: طرح آبیاری تحت فشار تجمیعی به مناسب هفته جهاد کشاورزی در فیروزکوه افتتاح شد.

وی عنوان کرد: آبیاری تحت فشار تجمیعی در سطح ۱۷۵ هکتار از اراضی فیروزکوه و با اعتبار ۲۹ میلیارد ریال اجرایی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر برای مقابله با بحران بی آبی و کم آبی در منطقه استفاده از شیوه های نوین آبیاری و آبیاری تحت فشار به منظور بهره گیری بهینه از آب در بخش کشاورزی ضروری است.

ایلکا ادامه داد: طرح آبیاری تحت فشار تجمیعی با حضور پیمانکار و با اعتبار یاد شده آغاز شد.

گفتنی است در مراسم افتتاح طرح آبیاری تحت فشار، فرماندار، شهردار، رئیس شورای شهر فیروزکوه، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.