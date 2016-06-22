مدیران سیاسی و فرمانداران از گفتمان دولت دفاع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین نصرت الله علیراضیی در همایش فرمانداران و بخشداران که در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد گفت: دفاع منطقی از سیاست ها، مواضع و گفتمان دولت در گام اول برعهده مدیران سیاسی، فرمانداران و بخشداران است و روابط عمومی استانداری بستر انعکاس این مواضع را فراهم کرده و آماده هرگونه همکاری و همراهی در این زمینه است.

وی افزود: برخی از افراد و مدیران دفاع از دولت را به مفهوم اطلاع رسانی و انعکاس خدمات و بیان عملکرد دستاوردهای دولت در بخش های مختلف معنی می کنند که این تحلیل جامع و دقیق نیست اگرچه به عنوان یک وظیفه و مسئولیت باید از سوی مدیران این کار نیز انجام شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح کرد: مفهوم دقیق دفاع از دولت که مورد تاکید و دغدغه حامیان دولت است تبیین سیاستها و مواضع، شفاف سازی، تشریح و ترویج گفتمان دولت و پاسخ دادن به هجمه ها و انتقادات مخالفین است که جای آن درفضای سیاسی و رسانه ای استان خالی است.

علیرضایی تصریح کرد: دفاع از عملکرد دولت، تبیین سیاست ها و پاسخ گویی به انتقادات در گام اول وظیفه مدیران سیاسی و فرمانداران است که انتظار می رود در این زمینه بیش از گذشته فعال باشند.

وی گفت: حامیان دولت در عرصه رسانه ها نیز باید بیش از گذشته و به شکل منسجم، هدفمند و با اتخاذ شیوه های منطقی و رعایت اصول اخلاقی به شکل مستند و معقولی فعال شوند و به انتقادات و تخریب ها پاسخ دهند.