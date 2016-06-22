به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادریفر ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی سی و چهارمین مسابقات سراسری قرآن، عترت و نماز کشور در همدان با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری این مسابقات تعالی، تربیت و الفت با قرآن مجید است، گفت: باید ظرفیتهای استان همدان به سفیران قرآنی که ازسراسر کشور در این محفل حاضر می شوند، معرفی شود.
وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی تقویت کننده محیط معنوی در استان همدان است، عنوان کرد: برگزاری این مسابقات کمرنگکننده دینگریزی جوانان در جامعه است چراکه امروز جوانان کشور به دینگریزی محکوم شدهاند.
نادریفر با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی نیاز جامعه است چراکه با وجود آسیبهای اجتماعی در جامعه، این مقوله نجاتبخش خواهد بود، گفت: باید درراستای توجه بیشتر به تربیت قرآنی در جامعه به ویژه برای دانش آموزان برنامه داشت.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه انس و الفت با قرآن و تمسک به آن نوجوانان و جوانان را از آسیب های اجتماعی دور می کند، گفت: در کتاب مقدس قرآن تمام زوایای زندگی انسانها دیده شده است اما تاکنون به ابعاد این کتاب در زندگی پی نبردهایم.
نادریفر با بیان اینکه سیاستهای کلی برنامه های استان همدان در حوزه کودک و نوجوان پیرامون ایجاد نشاط معنوی و اجتماعی است، گفت: دستگاه ها باید همکاری لازم را داشته باشند تا مسابقات کشوری قرآن، عترت و نمازدر شأن استان برگزار شود.
وی گفت: در چند سال اخیر همدان با توجه به ظرفیتهای موجود، به قطب برنامههای کودک و نوجوان در کشور تبدیل شده که برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم نیز آن را کاملتر کرده است.
وی با بیان اینکه برگزاری این قبیل مسابقات در استان میتواند در رسیدن به این هدف اثربخش باشد، گفت: در زمینه برگزاری هر چه بهتر این مسابقات همکاری تمام دستگاههای دولتی بسیار اهمیت دارد.
رئیس گروه قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش همدان نیز عنوان کرد: نصب بنرهای این مسابقات در سطح شهر، بهسازی و ترمیم مسیر انتقال دانشآموزان به دانشگاه آزاد و در اختیار قرار دادن ۲۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد برای رفت و آمد دانشآموزان در سطح شهراعلام نیاز شده است.
عباس تجری در خصوص بازدید دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات از اماکن تاریخی فرهنگی همدان افزود: از آرامگاه بوعلی، آرامگاه باباطاهر و غار علیصدر برای بازدید دانش آموزان برنامه ریزی شده است.
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