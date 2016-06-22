حروف نگاری قصص قرآنی در طراحی پوستر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که عصر چهارشنبه در سالن شهید چمران مركز آموزشهای فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین نیری، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز، كه از سخنرانان این نشست تخصصی تجسمی بود در سخنان خود با اشاره به سابقه دیرینه علم حروف در تاریخ اسلام، كه تحت عنوان" علم جَفر" شناخته می شود به تقسیم بندی حروف نورانی و حروف ظلمانی در سور قرآنی پرداخته و "بسم الله الرحمن الرحیم" را نمونه كاملی از حروف نورانیه دانست.

در ادامه وی به سوالات تعدادی از حاضرین در جلسه نیز جواب داده شد و الهه ارسلانی، هنرمند و پژوهشگر جوان شیرازی در مبحث خود، موضوع شناخت ارزش های واقعی حروف و راز وری آن درتاریخ سایر ملل را مورد بررسی قرار داده و همچنین اشاراتی نیز به ارزش های عددی و حروفی در برهه های مختلف زمانی برای حروف عربی و فارسی داشت.

اشاراتی به نقش و كاربرد این حروف در فرهنگ سازی برای شناساندن دین مبین اسلام و كتاب جاودانه قرآن مجید از دیگر مباحث مربوطه در این نشست بود كه توسط ارسلانی مورد تحلیل قرار گرفت.

نمایشگاه پوسترهای قرآنی الهه ارسلانی درادامه همین نشست افتتاح شد، كه البته قبل از آن توسط بیژن كیا، مسوول مركز آفرینشهای هنری دانشگاه شیراز و امین غازیانی و مسعود عباسی، از شورای مركزی كافه تجسمی دانشگاه شیراز، مورد نقد، تحلیل و بررسی قرار گرفته بود.