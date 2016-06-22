هیئت ملی یمن: مسأله ریاست جمهوری اولویت مذاکرات صلح یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، هیأت ملی یمن که در مذاکرات صلح این کشور در کویت حضور دارد، اعلام کرد که این هیأت به اصول اساسی مرتبط با راه حل در مذاکرات کویت و در رأس آن نیز مسئله ریاست جمهوری پایبند است.

بر اساس این گزارش این هیئت در بیانیه خود تصریح کرده است: نهاد ریاست جمهوری محور اصلی در مذاکرات است که دیگر مسائل مطرح شده با آن ارتباط دارد؛ از جمله این مسائل نیز تشکیل دولت وحدت ملی به همراه کمیته نظامی و کمیته عالی امنیت ملی به منظور اجرای اقدامات امنیتی و نظامی است.

این هیئت همچنین به تمایل بالای خود برای رسیدن به توافق جامع و دائمی برای برقراری صلح تاکید و اعلام کرد که تداوم بمباران هوایی موجب جنایت های انسانی می گردد که آخرین نمونه آن نیز جنایت القبیطه در استان لحج بود.

هیئت ملی یمن در پایان عنوان کرد که ادامه اقدامات نظامی و گردآوری نیروها به همراه پابرجا ماندن محاصره در کنار فشارهای اقتصادی، نقض است و موجب افزایش رنج های مردم یمن می گردد.