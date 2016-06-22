به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، دادگستری کل استان زنجان در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر زنجان مبنی بر رسانه ای کردن فیش های حقوقی برخی مدیران از جمله مسئولان قضایی جوابیه ای منتشر کرد.

در این جوابیه که در واکنش به اظهارات عباس راشاد عضو شورای شهر و فرماندار سابق زنجان صادر شده، آمده است: نظر به اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص رسانه ای کردن فیش های حقوقی برخی مدیران از جمله مسئولان قضایی انتظار می رود اشخاصی که در جایگاه قانونی صحبت می نمایند با مطالعه و بررسی دقیق نسبت به موضوعات اظهار نظر کنند و با سو استفاده از جایگاههای مقدس اذهان مردم شریف را نسبت به کارگزاران و مسولین خدوم خود مشوش ننمایند.

در این جوابیه عنوان شده است: جهت آگاهی و تنویر افکارعمومی مردم عزیز به اطلاع می رساند سیستم پرداختی ادارات و سازمانهای دولتی که قوه قضائیه هم مشمول آن است حسب مقررات و مصوبات قانونی است .

این جوابیه متذکر شده است: در دو مرحله، اول؛ حین پرداخت و هزینه و دوم؛ پس از پرداخت و هزینه از سوی دو مرجع وزارت امور اقتصاد و دارایی (توسط ذیحسابان) و سپس توسط دیوان محاسبات نظارت و ارزیابی می گردد.

یادآور می شود، فرماندار سابق زنجان روز سه شنبه با اشاره به انتشار اخبار مربوط به فیش های چند صد میلیونی مدیران گفت: از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود تدبیری بر ای شرایط موجود داشته باشد.

راشاد با بیان اینکه فیش های حقوق اعضای شورای شهر زنجان را رسانه ای می‌کنیم افزود: امیدواریم در استان زنجان نیز فیش مدیران، مسئولان قضایی، کارکنان دانشگاه‌ها و... رسانه ای شود و شفاف سازی صورت پذیرد.

وی با اشاره به جوسازی‌ها علیه شورای شهر زنجان مبنی بر اضافه دریافت، گفت: همان هایی که با انتشاراین اخبار خواب از چشمانشان پریده بود و به دریافتی شورا حساس بودند خودشان فیش های حقوقشان را رسانه ای کنند.

گفتنی است سال گذشته فرماندار زنجان نسبت به اضافه دریافت اعضای شورای شهر اعتراض کرده بود و مانع از تداوم اضافه دریافتی ها شده بود که این امر باعث ناراحتی برخی اعضای شورای شهر شد.