معافیت ۷۰ درصدی حقوق ورودی ۶ قلم کالا از مرزهای شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ناصر بهزاد با اعلام اين خبر اظهار كرد: بنا به پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مبنی بر ارائه تخفیفاتی برای افزایش ورود رسمی کالا از افغانستان و کاهش حجم مبادلات از مبادی غیر رسمی، این معافیت بر اساس اصلاحات قانون ساماندهی مبادلات مرزی صرفاً برای مرزهای شرقی کشور از ابتدای تيرماه لازم الاجرا شده است.

وی افزود: بر این اساس از تاریخ مذکور، حقوق ورودی اقلام کنجد ۶۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال، انواع تخمه بوداده يك کیلوگرم به ازای هر نفر در سال، نارگیل ۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال، زیره سیاه و سبز ۱۴۰ گرم به ازای هر نفر در سال، بادام زمینی ۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال و چلغوز ۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال از مرزهای شرقی برای مرزنشینان شامل معافیت ۷۰ درصدی شده است.