  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت خراسان رضوی عنوان كرد:

معافیت ۷۰ درصدی حقوق ورودی ۶ قلم کالا از مرزهای شرقی

معافیت ۷۰ درصدی حقوق ورودی ۶ قلم کالا از مرزهای شرقی

مشهد ـ رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت خراسان رضوی گفت: با ابلاغ سازمان توسعه تجارت ایران، حقوق ورودی ۶ قلم کالا از مرزهای شرقی کشور برای مرزنشینان، ۷۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ناصر بهزاد با اعلام اين خبر اظهار كرد: بنا به پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مبنی بر ارائه تخفیفاتی برای افزایش ورود رسمی کالا از افغانستان و کاهش حجم مبادلات از مبادی غیر رسمی، این معافیت بر اساس اصلاحات قانون ساماندهی مبادلات مرزی صرفاً برای مرزهای شرقی کشور از ابتدای تيرماه لازم الاجرا شده است.

وی افزود: بر این اساس از تاریخ مذکور، حقوق ورودی اقلام کنجد ۶۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال، انواع تخمه بوداده يك کیلوگرم به ازای هر نفر در سال، نارگیل ۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال،  زیره سیاه و سبز ۱۴۰ گرم به ازای هر نفر در سال، بادام زمینی ۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال و چلغوز ۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در سال  از مرزهای شرقی برای مرزنشینان شامل معافیت ۷۰ درصدی شده است.

کد مطلب 3693208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها