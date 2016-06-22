رئیس جدید اداره بهزیستی شهرستان فومن معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی گیلان در مراسم معارفه رئیس جدید اداره بهزیستی فومن که عصرچهارشنبه در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان فومن به رغم نزدیکی با مرکز استان نیاز به فعالیت بیشتر در حوزه بهزیستی دارد.

فرحناز نوبخت راد با اشاره به اجرای برخی از اهداف بهزیستی استان در شهرستان فومن، افزود: یکی از فعالیت های خوب بهزیستی فومن وجود اورژانس اجتماعی در این شهرستان است.

وی هدف از راه اندازی این اورژانس در شهرستان را شناسایی و آسیب شناسی مسائل اجتماعی در سطح شهرستان عنوان و خاطرنشان کرد: این اورژانس در حل بسیاری از مسائل مربوط به حوزه اجتماعی جامعه هدف کمک می کند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی گیلان با بیان اینکه در حد توان و امکانات در حوزه توابخشی نیز در شهرستان فومن تلاش شده است، گفت: متاسفانه این فعالیت ها با توجه به حجم روستاهای تابع شهرستان کافی نبوده و هنوز متاسفانه شاهد وجود فقر، و آسیب های اجتماعی هستیم.

وی با تأکید برهمت و تلاش مضاعف برای حل این مشکلات از سوی بهزیستی شهرستان، تصریح کرد: قطعا حمایت و تعامل مسئولان شهرستان با این نهاد می تواند در رفع بسیاری از این مشکلات راهگشا شود.

ضرورت توجه ویژه بهزیستی به قشر آسیب پذیر شهرستان فومن

فرماندار فومن نیز در ادامه این جلسه با اشاره به پتانسیل و ظرفیت خوب شهرستان در زمینه فرهنگی و مذهبی، اظهار کرد: جامعه هدف بهزیستی در شهرستان فومن گسترده بوده و نیاز به توجه ویژه مسئولان است.

میرشمس مومن زاده به مراجعات فراوان مردمی از دهستان ها و بخش ها و روستاهای فومن اشاره کرد و گفت: این مراجعات نشان دهنده نیاز طیف گسترده ای به خدمات بهزیستی است.

وی با بیان اینکه خدمتگذاری به مردم از فعالیت های مقدس محسوب می شود، خاطرنشان کرد:انسان های نیازمند، فقیر و آسیب پذیر، نیاز فراوانی به پوشش خدماتی دستگاه های خدمات رسان دارند.

فرماندار فومن با تأکید به ضرورت نگاهی نو و جدید به حوزه بهزیستی شهرستان، گفت: این نگاه نو و جدید می تواند موجب تحول و حرکت ماندگار در حوزه خدمات رسانی به جامعه هدف بهزیستی شهرستان فومن شود.

در پایان نیز از زحمات و تلاش های «حسین فتاحی» رئیس سابق بهزیستی فومن قدردانی و «حسین ابراهیمی» نیز به عنوان رئیس جدید اداره بهزیستی شهرستان معرفی شد.