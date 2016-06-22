کارآمدی و ارتقای دستگاه قضایی خواسته مردم و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در حرم امام(ره) با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: هر ساله و در معیت مسئولان عالی قضایی برای تجدید بیعت به مضجع نورانی امام(ره) مشرف می شویم تا تجدیدمیثاقی با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آرمانهای مهم در انقلاب اسلامی گفت: بدنبال تجدید بیعت و آرمانها با امام راحل هستیم؛ آرمانهایی که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد جستجو است که اهم آنها مسئله عدالت و معنویت است که نظام مردم سالاری دینی هم بر این ارکان استوار است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه و با اشاره به مسیری که قوه قضائیه پس از انقلاب طی کرده است، اظهار داشت: قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی مسیر طولانی را طی کرده است که در این مسیر تلاش های بسیاری از سوی تعدادی از مسئولان بویژه معمار قوه قضائیه شهید بهشتی برای استوار شدن بر مبانی نظام جمهوری اسلامی تلاش شده است.

وی افزود: استوار شدن نظام قضایی بر مبانی اسلامی تاکیدی بوده است که در ابتدا امام راحل نیز بر آن تاکید داشتند و تلاش ما در طول این ۳۷ سال نزدیک شدن به این هدف بوده است.

رئیس قوه قضائیه به وظایف قانونی دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: احقاق حقوق عامه، حل و فصل خصومات بین مردم از جمله وظایفی است که قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده است. بر همین اساس در دو دوره اخیر برای رسیدن به این آرمانها تلاش شده است.

وی افزود: همه مسئولان قضایی برای گام برداشتن در این مسیر تلاش های ویژه کرده اند که در این راستا در رسیدگی به پرونده ها گام مهمی برداشته شده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه هنوز اطاله دادرسی را شاهد هستیم، گفت: علیرغم اینکه هنوز اطاله دادرسی را داریم اما گام های بسیار اساسی در رسیدگی به پرونده ها برداشته شده است. علاوه بر این با اطمینان می توان گفت که تمام نقاط کشور از طریق فناوری های نوین به سیستم متمرکز رسیدگی به پرونده های قضایی متصل شده اند.

رئیس قوه قضائیه به یکی دیگر از مسائل مهم دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: مسئله کارآمدی و ارتقا دستگاه قضایی نیز یکی دیگر از مسائل اولویت دار مسئولان قضایی بوده است که برای نزدیک شدن به این اولویت ها تلاش های ویژه ای کرده اند.

وی به رسیدگی های قضایی در چند سال اخیر اشاره و عنوان کرد: در چند سال اخیر با کسانی که تخلف داشته اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است برخورد قاطع صورت گرفته است.

وی با ابراز امیدواری از رسیدن به نظام قضایی مورد نیاز مردم گفت: اگر چه با حد مطلوب فاصله ای داریم اما با تلاش های صورت گرفته امیدواریم به نظام مورد نیاز مردم نزدیک شویم که این مسئله در کنار کارآمدی دستگاه قضایی، تاکید رهبری نیز بوده است.