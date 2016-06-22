بانوی كاستاريكایی در حرم رضوی مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، «مارسلا وارگاس سانتاماریا» بانوی مسیحی که در روز میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) به دین اسلام مشرف شد، در خصوص تمایل خود نسبت به این دین آسمانی اظهار كرد: به دنبال مطالعات و تحقیقات چند ساله‌ای که درباره ادیان مختلف داشتم، اسلام را کامل‌ترین و حقیقی‌ترین دین یافتم که می‌تواند به همه سوالاتم پاسخ دهد و مسیر سعادت دنیوی و اخروی را به من نشان دهد، بنابراین با تمایل قلبی، تحقیق و تعقل، اسلام و مذهب حقه تشیع را برای خود انتخاب کردم.

مارسلا که پس از اسلام آوردن نام ریحانه را برای خود برگزید، گفت: این دومین باری است که به شهر مقدس مشهد سفر می‌کنم، زمانی که وارد صحن حرم مطهر شدم احساس عجیبی به من دست داد که غیر قابل وصف است و تا به حال چنین حسی را درک نکرده بودم.

وی ادامه داد: خیلی خوشحال هستم که در این مکان مقدس و در روز میلاد امامی که بهترین الگوی اخلاقی است و رافت و کرم او نسبت به دردمندان زبانزد همگان است، به دین اسلام مشرف شدم.

ریحانه گفت: این اتفاق یک هدیه خاص و ارزشمند است که شاید هیچ گاه تصور آن را نمی‌کردم و آن را جز لطف الهی و عنایت حضرت رضا(ع) نمی‌دانم.

وی سربلندی در دنیا و آخرت را آرزوی خود عنوان کرد و افزود: احساس می‌کنم گمشده خود را یافته‌ام و قلبم به درستی انتخابم گواهی می‌دهد.

پس از مراسم تشرف این بانوی کاستاریکایی به اسلام، خطبه عقد او نیز با جوانی ایرانی جاری شد.