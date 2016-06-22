تحویل محصولات زیست تخریب پذیر به شهروندان در روز بدون نایلکس

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری ششمین سال برگزاری روز بدون نایلکس با حضور محمدمهدی گلمکانی رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، دکتر حسین جعفری رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و سایر سازمان ها و ارگانهای ذی ربط در سالن یاس شهرداری مرکز تشکیل شد.

محمدمهدی گلمکانی رئیس ستاد محیط زیست در این نشست با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای پر مصرف نایلکس است افزود: بایدتدابیری اندیشیده شود که مصرف این کیسه های پلاستیکی که در طولانی مدت مخرب محیط زیست هستند به حداقل ممکن برسد که این امر نیازمند فرهنگ سازی و توانمندسازی جامعه است.

وی گفت: کیسه های پارچه ای و کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر بهترین گزینه ها برای جایگزینی کیسه های پلاستیکی هستند.

در ادامه این نشست، دکتر حسین جعفری رئیس سازمان مدیریت پسماند اظهار داشت: ایران کمترین روزهای محیط زیستی در سال را در تقویم خود دارد این درحالی است که کشور کانادا دارای ۳۰۰ روز محیط زیستی در سال است.

وی با اشاره به اینکه امسال ششمین سال برگزاری روز بدون نایلکس است گفت: در حال حاضر تعدادی زیادی از شهرهای کشور به این واقعه پیوسته اند و کلانشهر تهران می تواند الگوی سایر شهرهای کشور باشد.

لازم به ذکر است یکی از اقدامات شاخص هفته بدون نایلکس استقرار کانتینرهایی در میادین میوه و تره بار، ایستگاه های مترو، فروشگاه های شهروند و غیره است که کیسه های مازاد شهروندان را تحویل گرفته و پس از وزن به ازای آن محصولات زیست تخریب پذیر با شعار "نه به کیسه های پلاستیکی" به اشهروندان داده می شود.

گفتنی است در پایان این نشست نماینده سازمانهای معاونت فرهنگی و اجتماعی، زیباسازی، میوه و تره بار شهرداری، دفتر سلامت وزارت بهداشت، سازمان صدا و سیما، فروشگاه های زنجیره ای شهروند، اتکا و رفاه آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در حوزه اطلاع رسانی، تبلیغات، کارگاههای آموزشی و توجیهی، توزیع ساک های پارچه ای و کیسه های زیست تخریب پذیر بین شهروندان به جای کیسه های پلاستیکی، درج شعار و پیام روز بدون نایلکس در فاکتورهای خرید و غیره اعلام کردند.