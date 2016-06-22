۱۶۶۴ سبد غذایی طرح همای رحمت در گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح همای رحمت با تأسی از سیره والای حضرت علی (ع ) بابهره مندی از همت والا ودستان توانای خیرین برای دستگیری از نیازمندان کم برخوردار در سراسر کشور برگزارمی شود.

احمدی تصریح کرد: ‌در راستای اجرای طرح همای رحمت و ارتقای امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر و نیازمندان از دو هزار و ۷۵۰ سهمیه تهیه سبد غذایی استان گلستان تا روز پانزدهم ماه مبارک رمضان یک هزار و ۶۶۴ سبد غذایی در سطح استان گلستان توزیع شد .

وی به اقلام مورد نیاز سبد غذایی اشاره کرد و گفت: درطرح همای رحمت سبدهای غذایی در قالب اقلام مورد نیازازجمله برنج، روغن، چای، حبوبات، قند، شکر، خرما، ماکارونی، رب و پنیر به ارزش یک میلیون ریال در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان گلستان از برپایی ۹۲ سفره مهربانی توسط خیرین وخانه داوطلبی در راستای اطعام نیازمندان استان خبرداد و گفت: ۱۷ هزار و ۳۷۰ نفر از نیازمندان و خانواده‌های بی سرپرست درقالب سفره‌های مهربانی اطعام شدند.