کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان عادی سازی روابط با ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسپوتنیک در گزارشی آورده است: نارضایتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از سیاستهای عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه آنها را به سوی همکاری با ایران به عنوان یکی از مهمترین قدرتهای اقتصادی و سیاسی منطقه سوق داده است.روزنامه سعودی «الحیات» نوشته است که دولت کویت تمایل سفرای کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بازگشت به تهران و از سرگیری مأموریتهای دیپلماتیک خود در ایران را اعلام کرد.روزنامه الحیات به نقل از «خالد جارالله» معاون وزیر خارجه کویت نوشت: «کویت منتظر روزی است که سفرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] به تهران بازگردند. اما این ابتکار عمل کاملاً به ایران و سیاست منطقه ای این کشور بستگی دارد».

اسپوتنیک در ادامه می نویسد: این نشان می دهد که رژیم های سلطنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دریافته اند که بازار ایران برای اقتصاد آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست.

در ادامه این مطلب آمده است: بیانیه مقامات کویت از چهارمنظر قابل تأمل است. اول آنکه هر کدام از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علاقمند به برخورداری از روابط دیپلماتیک پایدار با ایران هستند؛ زیرا همه آنها منافع ملی خود را در منطقه دنبال می کنند. افزون بر این، بسیاری از این کشورها دارای مرزهای دریایی مشترک با ایران هستند و از اینرو نمی توانند خود را از این همسایه شمالی جدا تصور نمایند.

دوم آنکه، اعضای شورای همکاری خلیج فارس می دانند که ایران یکی از بازیگران اصلی در منطقه بشمار می رود و از نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی قابل توجهی در خاورمیانه برخوردارست. این کشورها خواهان برقراری روابط عادی با ایران اما بدون خطر کاهش نقش منطقه ای این کشور هستند.

از منظر سوم، برخی از کشورهای عضو این شورا با عربستان سعودی مناقشات ارضی دارند. ریاض درصدد افزایش تفوق نظامی خود در منطقه است که این امر به نگرانیهایی در میان سایر بازیگران منطقه دامن زده است. از اینرو، ‌این کشورها به برقراری روابط با تهران تمایل پیدا کرده اند.

چهارم آنکه به دنبال توافق هسته ای ایران با غرب، شرکتها و سرمایه گذاران غربی به بازار ایران هجوم آورده اند. بازیگران منطقه ای در حال تقلید از سرمشق ها هستند و می خواهند پیوندهای اقتصادی خود را با ایران گسترش دهند. بدین ترتیب، شورای همکاری خلیج فارس تجدیدنظر در موضع خود نسبت به ایران را ضروری می داند.

اسپوتنیک گزارش داد: طبق تحلیل اغلب روزنامه نگاران و کارشناسان مسائل ایران، بسیاری از اعضای شورای همکاری خلیج فارس اذعان کرده اند که سیاستهای آنان در قبال ایران اشتباه بود؛ زیرا همانگونه که سوابق تاریخی نشان می دهد ایران همواره از نفوذ گسترده ای در منطقه برخوردار بوده؛ اما برخلاف عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای غربی، هرگز در امور داخلی سایر کشورهای منطقه دخالت نکرده است.

این رسانه در ادامه نوشت: در ماه ژانویه به دنبال اعدام «شیخ نمر باقر النمر» روحانی برجسته شیعیان توسط عربستان و حمله معترضان به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران، عربستان سعودی و بحرین روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کردند؛ امارات متحده عربی سطح روابط دیپلماتیک خود را با ایران کاهش داد و کویت و قطر نیز سفرای خود را از تهران فراخواندند.