افراشته معاون اجرایی مجلس ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حکمی علی افراشته را به عنوان معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم ابقا کرد.
متن کامل حکم علی لاریجانی برای انتصاب علی افراشته به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای علی افراشته
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در مشاغل اجرایی، به موجب این ابلاغ به سمت "معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی" منصوب میشوید.
با توجه به شأن و جایگاه والای مجلس شورای اسلامی انتظار میرود با سرلوحه قرار دادن تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری نیروهای کاردان و متعهد کارآمدی این معاونت را افزایش دهید.
همچنین با ساماندهی مناسب منابع و امکانات همراه با برنامهریزی اصولی و هدفمند در ایفای وظایفی که به عهده گرفتهاید، مجدانه کوشش نمایید.
امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهرهگیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در تحقق اهداف نظام اسلامی و خدمت به نمایندگان ملت شریف ایران موفق و منصور باشید.
علی لاریجانی
1395/04/02
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