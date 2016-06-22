حضور بازیکن جدید و غیبت دو بازیکن سرشناس/ بانوان پشت در ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس امروز نیز از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد. در این تمرین که حدود هزار و ۵۰۰ هوادار حضور داشتند سرخپوشان تمریناشان را با انجام حرکات بدنسازی آغاز کردند.

* هواداران حاضر در ورزشگاه دوباره برانکو را تشویق کردند و با سر دادن شعارهایی علیه کارلوس کی روش موضع گیری کردند. این دسته از هواداران یک بنر هم با مضمون برانکو مرد ۴۰ میلیون نفری روی سکوهای ورزشگاه نصب شده بود که به سرعت توسط حراست جمع آوری شد.

* احمد نوراللهی هم که با مصدومیت جزئی دست و پنجه نرم می کند زیر نظر فیزیوتراپ تیم تمرینات اختصاصی اش را برگزار کرد.

* پرسپولیسی ها بعد از آنکه تمرینشان را به صورت رسمی آغاز کنند در قسمتی از زمین به بازی والیبال مشغول شدند تا نشان دهند تبحری نیز در این ورزش دارند.

* هواداران همچنین با سر دادن شعارهایی از ساسان انصاری به عنوان گلزنی اول سرخپوشان در فصل جدید یاد کردند. چند نفر از بانوان علاقمند به پرسپولیس هم که برای تماشای تمرین آمده بودند اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند.

* علی اکبر طاهری و محمدعلی ترکاشوند در این تمرین حضور پیدا کردند. همچنین آنتونی گولچ نیز در اواسط تمرین به ورزشگاه آمد و با برانکو و طاهری دیدار کرد. هواداران نیز این مدافع که تنها ساعاتی از عقد قراردادش با پرسپولیس می گذرد را مورد تشویق قرار دادند.

* حسین ماهینی در تمرین امروز شماره ۱۳ که پیش از آن در اختیار خودش بود را بر تن کرده بود. همچنین سید جلال حسینی هم شماره ۴ مایکل اومانا را پوشیده بود.

* وحید امیری و رامین رضائیان همچنان غایبان این تمرین بودند.

* هواداران پرسپولیس به شعار علیه احمدرضا عابدزاده در تمرین پرسپولیس واکنش نشان دادند و این دروازه بان پیشکسوت را به شدت تشویق کردند.

* علی اکبر طاهری و ترکاشوند در پایان تمرین در جمع بازیکنان حاضر شدند و به آنان خسته نباشید گفتند.