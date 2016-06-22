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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۸

سرویس دهی شبانه روزی مترو تهران در شب‌های قدر

سرویس دهی شبانه روزی مترو تهران در شب‌های قدر

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از خدمت رسانی شبانه روزی مترو تهران در لیالی قدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده با بیان اینکه شهروندان می‌توانند در شب‌های پربرکت قدر به منظور تردد به مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی دیگر همچون مصلی، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، امامزاده صالح (ع) و حرم مطهر امام خمینی (ره) از خدمات مترو بهره ببرند افزود: شرکت بهره برداری مترو تهران به منظور تکریم شب زنده داران و تسهیل در رفت و آمد آن‌ها در این شب‌های گرانقدر در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ (حدفاصل ایستگاه شهیدکلاهدوز تا میدان آزادی) به صورت شبانه روزی به ارائه خدمت می‌پردازد. 

وی تصریح کرد: زمانبندی حرکت قطارهای ویژه لیالی قدر با رویکرد تداوم سرویس‌دهی شبانه تا صبح روز بعد ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب حرکت قطارهای مترو در جمعه شب (۴ تیرماه) تا ساعت ۵ و سی دقیقه صبح شنبه، یکشنبه شب (۶ تیرماه) تا ۶ صبح روز دوشنبه و سه شنبه شب (۸ تیرماه) تا ساعت ۵ و سی دقیقه روز چهارشنبه انجام خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص فاصله گذر قطار‌ها در سرویس شبانه لیالی قدر گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده، پس از پایان برنامه عادی حرکت قطارهای مترو در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، سرویس‌دهی در خطوط ۱ تا ۴ هر ۳۰ دقیقه یکبار انجام خواهد شد ضمن آنکه آمادگی لازم برای اعزام قطارهای فوق العاده نیز وجود دارد.

کد مطلب 3693243
سیامک صدیقی

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