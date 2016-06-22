به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده با بیان اینکه شهروندان می‌توانند در شب‌های پربرکت قدر به منظور تردد به مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی دیگر همچون مصلی، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، امامزاده صالح (ع) و حرم مطهر امام خمینی (ره) از خدمات مترو بهره ببرند افزود: شرکت بهره برداری مترو تهران به منظور تکریم شب زنده داران و تسهیل در رفت و آمد آن‌ها در این شب‌های گرانقدر در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ (حدفاصل ایستگاه شهیدکلاهدوز تا میدان آزادی) به صورت شبانه روزی به ارائه خدمت می‌پردازد.



وی تصریح کرد: زمانبندی حرکت قطارهای ویژه لیالی قدر با رویکرد تداوم سرویس‌دهی شبانه تا صبح روز بعد ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب حرکت قطارهای مترو در جمعه شب (۴ تیرماه) تا ساعت ۵ و سی دقیقه صبح شنبه، یکشنبه شب (۶ تیرماه) تا ۶ صبح روز دوشنبه و سه شنبه شب (۸ تیرماه) تا ساعت ۵ و سی دقیقه روز چهارشنبه انجام خواهد شد.



مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص فاصله گذر قطار‌ها در سرویس شبانه لیالی قدر گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده، پس از پایان برنامه عادی حرکت قطارهای مترو در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، سرویس‌دهی در خطوط ۱ تا ۴ هر ۳۰ دقیقه یکبار انجام خواهد شد ضمن آنکه آمادگی لازم برای اعزام قطارهای فوق العاده نیز وجود دارد.