به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف طی سخنانی در جمع خبرنگاران، با اشاره به تقاضای معلولان برای ارایه خدمات مناسب به آن ها در شهر تهران تصریح کرد: به همه معلولان حق می دهم چرا که خدماتی که بتواند سرویس مناسبی به آن ها ارایه کند وجود نداشته و این خدمات حتما درخور شان آن ها نیست؛ البته باید در نظر داشت که شهرداری تهران به عنوان مسئول مستقیم این کار به شمار نمی روند بلکه دستگاه های ذیربط در این زمینه مسئول هستند و ما نیز به خاطر وظیفه اسلامی و انسانی خود در این زمینه فعالیت می کنیم چرا که این افراد حقوق شهروندی مضاعفی دارند.

وی تصریح کرد: ما مسئولان باید توجه به تفاوت ها در جامعه بین افراد فقیر و غنی و افراد سالم و دارای ناتوانی های جسمی را مدنظر داشته و عنایت ویژه ای به این افراد داشته باشیم.

شهردار تهران خاطرنشان ساخت: هم اکنون حدود سه سال است که به صورت بسیار جدی تر از گذشته در شهرداری تهران به این موضوع پرداخته ایم؛ امشب نیز بیش از ۶۰۰ خانواده معلول در این مراسم حضور داشته و حتی خانواده هایی دارایی هشت، هفت و شش معلول وجود دارند که پدر و مادران آن ها به سختی از معلولان نگهداری می کنند.

قالیباف با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور فراهم سازی امکانات درمانی و حمل و نقل مناسب معلولان در شهر تهران، تاکید کرد: هم اکنون مرکز حمل و نقل ویژه معلولان را در شهر تهران راه اندازی کرده ایم و اخیرا نیز تصمیم گیری شده است تا این مرکز را در حوزه تاکسیرانی نیز گسترش دهیم به نحوی که مرکز تماسی راه اندازی خواهد شد تا تاکسی ها هم بتوانند این سرویس دهی را به معلولان انجام دهند.

وی افزود: همچنین در دو - سه سال گذشته افراد دارای معلولیت ذهنی که به خاطر هزینه حمل و نقل نمی توانستند به مدرسه بروند را مورد توجه قرار داده و مدارس استثنایی شهر تهران را تحت پوشش قرار دادیم.

شهردار تهران یادآور شد: در سال ۱۳۹۵ همه پارک های شهر تهران به ویلچر مجهز می شود تا افراد دارای معلولیت بتوانند از ویلچر در پارک ها استفاده کنند. همچنین در هر منطقه یک پارک را به صورت کاملا استاندارد برای معلولان آماده می کنیم تا این افراد دسترسی راحتی داشته باشند و بتوانند از پارک ها استفاده کنند.

قالیباف از توسعه ون های ویژه حمل و نقل معلولان در شهر تهران خبر داد و گفت: این در حالی است که تا دو سال گذشته چنین حمل و نقلی برای معلولان وجود نداشت اما هم اکنون این سامانه می تواند سرویس دهی مناسبی به معلولان ارایه کند. همچنین ضروری است پوشش استخر و مراکز آب درمانی معلولان نیز توسعه پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی شورای معلولان در شهرداری تهران، تاکید کرد: این شورا درب خانه تمامی معلولان را زده است تا به مشکلات آن ها رسیدگی کند؛ البته ممکن است همه مشکلات معلولان را به دلیل پیچیدگی و گستردگی آن حل نکرده باشیم چرا که برطرف سازی تمامی مشکلات نیاز به زمان و هماهنگی با سایر دستگاه ها دارد.در کنار این موضوع امروز بیش از ۱۷۰ بالابر را در خانه های معلولان نصب کرده ایم تا رفت و آمد آن ها به راحتی انجام شود چرا که حق جامعه معلولان ما آن است که محرومیت از اجتماع را بر آن ها اضافه نکنیم.