غفلت های دوران گذشته در حوزه معادن باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی اسماعیلی عصر چهارشنبه در نوزدهمین سفر استانی خود با اعضای سازمان نظام مهندسی معدن٬ بهره برداران و تشکل های معدنی گیلان دیدار کرد و با اشاره به اهمیت در آمدزایی و تشکل زایی افزود: یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی معدن، تعامل است و باید با شناخت ظرفیت های این حوزه، غفلت های گذشته را در حوزه معدن جبران کنیم.

وی تعداد اعضای کل سازمان نظام مهندسی معدن کشور را نزدیک به ۳۷ هزار نفر اعلام و خاطر نشان کرد: از این تعداد نزدیک به ۷۳ درصد مرد و بقیه زن هستند.

اسماعیلی با اشاره به میزان تحصیلات اعضای این سازمان افزود: ۳۸ درصد اعضا در رشته معدن٬ ۵۰ درصد در رشته زمین شناسی٬ ۸ درصد در رشته متالوژی تحصیل کرده اند که بیش از دو درصد اعضا فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی٬ ۱۶ درصد کارشناسی ارشد و بیش از یک درصد نیز در مقطع دکترا هستند.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان صنعت٬ معدن و تجارت گیلان نیز تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری در استان گیلان را ۱۰۰ واحد اعلام و اظهار کرد:۳۰۰ واحد بهره بردار در استان گیلان پروانه موقت بهره برداری از معادن را دارا هستند.

علی منتظری با توجه به حجم پروژه های عمرانی در سطح استان تصریح کرد: معادن گیلان٬ مصالح مورد نیاز پروژه های استان را تامین می کنند به طوری که مصالح پروژه های بزرگی همچون راه آهن قزوین - رشت در حال حاضر با کمترین چالش در داخل استان تامین می شود.

وی گفت: مشکلات حوزه معدن در استان همچنان باقیست در حالی که ناگزیر به تامین مصالح پروژه ها بوده و در بسیاری از مواقع، اجرای مقررات٬ تنگناهایی برای سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد می کند.

رئیس سازمان صنعت٬ معدن و تجارت گیلان افزود: انتظار می رود که وضعیت معادن گیلان به شکلی متفاوت و جدا از مناطق کویری دیده شود.

متتظری همچنین بر لزوم تغییر شکل نظارت بر حوزه معدن در استان های شمالی تاکید و بیان کرد: پرداختی به‌ مسئولان معادن نیز باید به گونه ای طراحی شود که این مسئولان با سازمان مواجه بوده و نباید با بهره برداران در ارتباط باشند.

وی با اشاره به قابل قبول نبودن میزان دریافتی ها در حوزه معدن افزود: انتظار سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اینست که سازو‌کار این‌ موضوعات بهتر تعریف شود.