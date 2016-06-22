كاتاروهاى برتر به اردوي تيم ملي راه پيدا كردند

به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین روز از مرحله دوم اردو آماده سازي تيم ملي کاتا، كاتاروها در دو بخش تیمی و انفرادی براي حضور در مرحله دوم رقابتهاي انتخابي به روي تاتامي رفتند و در نهايت تيم ها و نفرات برتر در اردو باقي ماندند.

بر همين اساس در کاتا انفرادی، مهران قربانعلی پور و امیربهادر تدین دو جوان با آتيه كاتاي كسورمان با برتري مقابل رقباي خود در اردو باقي ماندند تا به همراه سیروس خالقی، ابوالفضل شهرجردی، فرید حقیقی و داود شاهچراغی شانس خود را براي حضور در رقابتهاي جهاني آزمايش كنند.

در کاتای تیمی نیز تیم های تهران (بهنام قاسمی، رضا خداشناس، سید جمشید حسینی ) به همراه تیم دانشگاه ازاد (روزبه روشنی،امیربهادر تدین،سهیل ساجدی فر) برگزیده شدند تا به همراه تیم های کرمان و اراک در اردو باقی بمانند.

اردوی تیم ملی کاتا در دو بخش مردان و زنان تا ٤ تیرماه ادامه خواهد داشت.