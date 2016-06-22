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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۱

پس از برگزاری رقابت های انتخابی؛

كاتاروهاى برتر به اردوي تيم ملي راه پيدا كردند

كاتاروهاى برتر به اردوي تيم ملي راه پيدا كردند

در پايان مرحله دوم رقابتهاي انتخابي تيم ملي كاراته در بخش كاتا ، نفرات و تيم هاي برتر جواز ادامه حضور در اردوي تيم ملي را دريافت كردند.

به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین روز از مرحله دوم اردو آماده سازي تيم ملي کاتا، كاتاروها در دو بخش تیمی و انفرادی براي حضور در مرحله دوم رقابتهاي انتخابي به روي تاتامي رفتند و در نهايت تيم ها و نفرات برتر در اردو باقي ماندند.

بر  همين اساس در کاتا انفرادی، مهران قربانعلی پور و امیربهادر تدین دو جوان با آتيه كاتاي كسورمان با برتري مقابل رقباي خود در اردو باقي ماندند تا به همراه سیروس خالقی، ابوالفضل شهرجردی، فرید حقیقی و داود شاهچراغی شانس خود را براي حضور در رقابتهاي جهاني آزمايش كنند.

در کاتای تیمی نیز تیم های تهران (بهنام قاسمی، رضا خداشناس، سید جمشید حسینی ) به همراه تیم دانشگاه ازاد (روزبه روشنی،امیربهادر تدین،سهیل ساجدی فر) برگزیده شدند تا به همراه تیم های کرمان و اراک در اردو باقی بمانند.

 اردوی تیم ملی کاتا در دو بخش مردان و زنان تا ٤ تیرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3693254

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