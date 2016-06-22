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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

مسئول آتش نشانی شهرداری پلدختر:

نوجوان ۱۴ ساله پلدختری در کشکان غرق شد

نوجوان ۱۴ ساله پلدختری در کشکان غرق شد

پلدختر - مسئول آتش نشانی شهرداری پلدختر از غرق شدن نوجوان ۱۴ ساله پلدختر ی در رودخانه کشکان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد یعقوبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: بی احتیاطی نوجوان ۱۴ ساله موجب شد تا در رودخانه کشکان پلدختر غرق شود.

وی افزود: بهروز حاتمی نوجوان ۱۴ ساله اهل پلدختر ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه  عصر روز چهارشنبه به علت آشنا نبودن به فنون شنا در رودخانه کشکان غرق شد.

مسئول آتش نشانی پلدختر گفت: پس از اطلاع رسانی حادثه اکیپ های امدادی شامل غواصان آتش نشانی، هلال احمر، نیروی انتظامی پلدختر در محل حضور یافته و عملیات جستجو را برای کشف جسد این نوجوان ۱۴ ساله آغاز کردند.

کد مطلب 3693269

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