استخدام اعضای فامیل شورای شهر اردبیل در شهرداری صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت عصر چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: متاسفانه جذب نیرو در شهرداری اردبیل به بحث روز فضای مجازی تبدیل شده و گویی یک تعداد نمی خواهند از این اظهارات دست بکشند.

وی افزود: شهرداری اردبیل دو گروه جذب نیرو شامل نیروهای ثابت و نیروهای فصلی دارد که نیروهای فصلی در بخش خدمات و فضای سبز به کار گیری می شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تاکید به اینکه سالانه شهرداری نزدیک به ۵۰۰ نفر نیروی فصلی جذب می کند، اضافه کرد: اولویت در جذب نیز با افرادی است که سابقه کاری دارند.

خوشبخت با تاکید به اینکه شهروندان جویای کار بعد از مراجعه به شورا به شهرداری ارجاع می شوند، ادامه داد: شورا به صورت مستقیم وظیفه ای در جذب نیرو و استخدام ندارد و با این وجود خود را پاسخگوی نیاز شهروندان می داند.

وی تاکید کرد: شهرداری همه ساله از ۱۵ اسفند تا پایان اردیبهشت ماه اقدام به جذب نیروی فصلی می کند و از ظرفیت کاریابی ها نیز استفاده می کند اینطور نیست که این افراد اعضای فامیل عضو شورا باشند.

وی همچنین خواستار توسعه تعاملات شهرداری با دستگاه های اجرایی مختلف شد و تاکید کرد: نباید اختلافات سال گذشته شهرداری با محیط زیست تکرار شود و یا بر سر حق آبه رودخانه بالخلی چای با آب منطقه ای اختلافی داشته باشیم.

خوشبخت به ضرورت بهبود تعامل با اداره کل میراث فرهنگی استان تاکید کرد و افزود: نباید همه مناطق شهری میراث فرهنگی قلمدئاد شود و صحیح نیست با چنین اظهاراتی سرعت بسیاری از طرح ها کاهش یابد.

وی به ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران که سه ماه است پرداخت نشده اشاره و تاکید کرد: علاوه بر این سنوات کاگران در سال ۹۳ پرداخت نشده اما سال ۹۴ پرداخت شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین به تخفیف ۱۰ درصدی واحدهای تولیدی استان برای تبلیغات اتوبوس ها و بیلبورد های سایبان های استگاه اتوبوس با هدف حمایت از تولید داخلی اشاره کرد.

در این جلسه خزانه دار شورای اسلامی شهر اردبیل نیز با ابراز گله مندی از برخی اظهارات در فضای مجازی اضافه کرد: شایسته نیست در فضای مجازی علیه اعضای شورای شهر توهین و افترا شنیده شود و تاکنون شورا در این خصوص بیانیه ای صادر نکرده است.

حسین افسانه تاکید کرد: در این خصوص شکواییه ای تنظیم شده و طی روزهای آینده به دادکستری استان ارائه می شود.