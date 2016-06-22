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۲ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۴۴

پارلمان نروژ با اعزام نیروی نظامی به سوریه موافقت کرد

پارلمان نروژ با اعزام نیروی نظامی به سوریه موافقت کرد

پارلمان نروژ با درخواست دولت این کشور مبنی بر اعزام نیروی نظامی به سوریه برای آموزش نیروهای سوری در جنگ علیه داعش موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع رسانه ای از موافقت پارلمان نروژ برای اعزام نیروهای نظامی این کشور به سوریه توسط دولت نروژ خبر می دهند.

بر اساس این گزارش پس از موافقت پارلمان نروژ با اعزام نیروی نظامی به سوریه، دولت این کشور نیز اعلام کرد که نیروهای نظامی از جمله نیروهای ویژه را به سوریه اعزام می کند.

دولت نروژ با صدور بیانیه ای در همین راستا تصریح کرد: نیروهای ارتش سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی تکفیری، دستاوردها و موفقیت هایی فراتر از انتظار کسب کردند.

در ادامه این بیانیه افزوده شده است: بنابراین نیروهای تحت امر ائتلاف بین المللی با هدف آموزش نیروهای سوری و ارائه مشورت و حمایت در عرصه عملیاتی در جنگ علیه داعش ایفای نقش می کنند.

نروژ قصد دارد در تابستان سال جاری ۶۰ نظامی را به اردن اعزام کند تا نیروهای سوری را در این کشور برای جنگ علیه تروریست های تکفیری داعش آموزش دهند.

شایان ذکر است نروژ پیش از این نیز ۱۲۰ نیروی نظامی خود را به دیگر کشور درگیر بحران و جنگ یعنی عراق اعزام کرده بود تا نیروهای عراقی و کُردی را در شمال این کشور آموزش دهند.

کد مطلب 3693281

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