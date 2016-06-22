۲۵ درصد اصناف مازندران تولیدکننده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر چهارشنبه در همایش روز اصناف با گرامیداشت یاد و خاطره هفت هزار شهید اصناف در کشور افزود: اصناف و بازار در تاریخ نقش ارزنده در سرنوشت کشور داشته و همواره بازار نقش مهمی در مسائل مهم داشته است.

وی عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد از اصناف و بازاریان استان دارای مدرک بالای دیپلم هستند و این نشان می دهد بازاریان استان قشر روشنفکر بوده و با نگاه دانایی به بازار می نگرند.

وی بر لزوم مهارت آموزی بازاریان تاکید کرد و گفت: امروز همه فعالیت ها بر پایه مسائل علمی و دانش محوری است و بازاریان که ۴۷ درصد از اشتغال کشور و رونق اقتصادی را تشکیل می دهند در توسعه نقش مهمی دارند.

فلاح جلودار با تاکید بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، نقش بازاریان را در این حوزه مهم برشمرد و گفت: موظف هستیم بیش از ۳۵۳ واحد نیمه تمام یا دارای ظرفیت پایین را توسعه و رونق بخشیم.

استاندار مازندران یادآور شد: در سال گذشته برای راه اندازی واحدهای صنفی استان بیش از ۶۵۰ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داشتیم و نسبت به رفع مسائل فراروی آنان اقدام شده است.

وی خواستار تشکیل ستاد تسهیل رفع موانع فراروی تولید و واحدهای صنفی در استان شد و گفت: مهارت آموزی به بازاریان از جمله مواردی است که باید دردستور کار قرار گیرد.

استاندار مازندران با اشاره به وجود ضایعات نان بر لزوم ارتقای کیفیت نان تاکید کرد و افزود: با همه مشکلاتی که در بخش تولید وجود دارد باید برای کاهش میزان ضایعات برنامه ریزی کنیم و بخش تحقیقات نیز در این حوزه وارد شود.