  1. سیاست
  2. دولت
۲ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۵

با موافقت هیات دولت انجام می گیرد؛

آغاز به کار مراکز دولتی در ۱۹ و ۲۳ ماه رمضان با دو ساعت تاخیر

آغاز به کار مراکز دولتی در ۱۹ و ۲۳ ماه رمضان با دو ساعت تاخیر

با موافقت هیات وزیران مقرر شد کار تمامی مراکز دولتی در ۱۹ و ۲۳ ماه مبارک رمضان (پنجم و نهم تیرماه) با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در جلسه ای به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور مصوب کرد  با توجه به فرا رسیدن شب های قدر و سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع) ، زمان شروع به کار تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی در سراسر کشور در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر آغاز شود.

در ادامه این جلسه که عصر چهارشنبه برگزار شد ، اعضای هیات دولت با اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی موافقت کردند. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

هیات وزیران به منظور حمایت از تولید داخلی و رفع موانع پیش روی تولید کنندگان برق بخش خصوصی ، مصوب کرد مطالبات شرکت های خصوصی تولید کننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت لوله و ماشین سازی ایران از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر شود.

دولت همچنین نسبت به اصلاح آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی اقدام کرد. اصلاح این آیین نامه با هدف تسریع در فرایند بررسی رسیدگی به گزارش های ارزیابی زیست محیطی طرح ها و در عین حال تقویت ضمانت اجرایی مفاد آیین نامه فوق الذکر با هدف کاهش میزان تخریب محیط زیست و اثرات سوء ناشی از آن انجام گرفت.

لوایح موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

کد مطلب 3693306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها