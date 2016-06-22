به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجواد ظریف روزچهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی اش ژان مارک ایرو گفت: زمینه ها برای همکاری های متقابل پس از سفر روحانی فراهم شده است.

ظریف گفت وگو با رئیس جمهوری فرانسه و وزیر امور خارجه این کشور را در زمینه مبارزه با تروریسم مثبت و سازنده بیان و تصریح کرد: تروریسم مرز نمی شناسد.

وی تاکید کرد: همکاری دو‌کشور بر اساس روابط دیرین و سنتی به نفع دو‌کشور و صلح و ثبات در جهان است.

وزیر امور خارجه گفت: امکان همکاری اقتصادی بین دو کشور بویژه در زمینه خودرو فراهم است.

وی افزود: همکاری در زمینه گردشگری و فرهنگی به آشنایی بیشتر دو‌ کشور کمک ‌می کند و تاکنون این همکاری در چارچوب سفر روحانی انجام می شود.

ظریف با بیان اینکه ایران هر جا تروریسم بوده همدردی کرده است تصریح کرد: در این زمینه همه باید برای مقابله با منافع مالی و انسانی افراط گرایی همکاری کنیم. ما آمادگی گفت و ‌گوی فرامنطقه ای دراین زمینه را داریم.

ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار فرانسوی، گفت: مهم گفت و گوی همراه با احترام است راه هایی که می شود بررسی کرد تا به راه حل رسید و روی اصول گفت و گو کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اختلاف دیدگاه هامانع گفت و گوها نمی شود. معمولا با کسی گفت و گو می کنید که با هم متفاوت باشید.

ظریف در مورد لبنان نیز گفت: مردم لبنان باید تصمیم بگیرند و این تصمیم برای ما مهم است.

وی افزود: همه باید در تصمیم گیری مردم لبنان مشارکت کنند تا مردم کشور تصمیم بگیرند و‌کسی نباید در خارج از لبنان دیکته کننده آینده برای این کشور باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص سوریه نیز اظهار داشت: کمک ما در برقراری آتش بس، کمک های انسان دوستانه و باز کردن راه برای راه حل سیاسی است.

وی با اشاره به اینکه انواع راه حل های سیاسی قابل پیش بینی است، گفت: آماده ایم گفت و گوها را ادامه دهیم. برای حل مساله سوریه نیازمند دیدگاه همه جانبه هستیم.

ظریف در ادامه تاکید کرد: مردم سوریه چنین توانی دارند و لازم است برای راه حل سیاسی سوری تلاش شود.

«ژان مارک ایرو» چهارشنبه شب این مطلب را در نشست خبری مشترک با «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه خطاب به ظریف افزود: پس از سفر روحانی به فرانسه از این که میهمان ما شدید خوشحالیم.

ایرو گفت: به خاطر توافق هسته ای که جواب تاریخی نسبت به برنامه ای هسته ای ایران بود باید به شما تبریک گفت.

وی افزود: البته این موضوع سختی بود و برای ما مهم است و راه حل های بسیاری را به ما نشان می دهد.

وزیر امورخارجه فرانسه این توافق را به نفع هر دو طرف دانست و گفت: پس از این توافق برای ایران راه جدید باز شد و فرانسه می تواند شریک بزرگی باشد.

ایرو افزود: ما در خصوص مسائل سوریه، لبنان و وضعیت دردناک یمن که امنیت منطقه را متاثر کرده است نیز با وزیر امورخارجه ایران تبادل نظر کردیم

وی تاکید کرد: منطقه نیاز به صلح دارد و این مهم است و می خواهیم همکاری ما با ایران درازمدت باشد و به نتیجه برسیم.

وزیر امورخارجه فرانسه افزود: با امضا قرارداد در تهران در زمینه خودروسازی قرار است چهارصد میلیون یورو سرمایه گذاری بین موسسه پی اس آندروید و ایران خودرو شود.

ایرو خاطر نشان کرد: ما می خواهیم تحریم ها برداشته شود و این اعتماد ایجاد می کند.

وزیر امورخارجه فرانسه با ابراز خوشحالی از پیشرفت روابط دوجانبه گفت: ما فعالیت ها و همکاری با شرکای اروپایی را ادامه می دهیم و روز جمعه قرار است جلسه ای نیز برگزار شود.

وی همچنین تاکید کرد که فرانسه می خواهد که دانشجویان ایرانی بیشتری در این کشور حضور یابند.

وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد:پاریس می خواهد تحریم ها واقعا برداشته شود و در این زمینه تلاش خواهد کرد.

ایرو گفت: از هیچ فرصتی برای طرح موضوع مشکلات از جمله مشکلات بانکی با «جان کری» همتای آمریکایی ام دریغ نکردم و پیشرفت هایی هم به وجود آمد.