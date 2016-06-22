بشار اسد: مرحله آینده از لحاظ فکری و عقیدتی دشوارتر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، هیاتی از علمای دینی اسلام روز چهارشنبه به مناسبت ماه مبارک رمضان با «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که با حضور «محمد عبدالستار السید» وزیر اوقاف و «احمد بدرالدین حسون» مفتی اعظم سوریه برگزار شد به تحولات اوضاع سوریه و نقش موسسات دینی در بحران پیش روی این کشور پرداخته شد.

بشار اسد با تاکید بر نقش علما و روحانیان دینی در بالا بردن سطح آگاهی ها به منظور حمایت از دین اسلام و جامعه در مقابل خطراتی همچون افراط گرایی، اظهار داشت: تنوع مذهبی سوریه تنها با آگاهی و بیداری مردم و جامعه حفظ خواهد شد.

رئیس جمهور سوریه همچنین بر اهمیت علما و موسسات دینی در ترویج فهم صحیح از دین تاکید کرده و گفت: باید به نسل های آینده اهتمام زیادی داشته باشیم و با روش تحلیل و نه تلقین با آنها گفتگو کنیم.

بشار اسد همچنین تصریح کرد که مرحله آینده از لحاظ فکری، عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی دشوارتر خواهد بود.

علمای دینی نیز در این دیدار بر عزم خود برای تداوم تلاش به منظور تطهیر دین اسلام از شبهه های ایجاد شده توسط گروه هایی که از دین فقط نام آن را یدک می کشند، تاکید کردند. علمای دینی همچنین تاکید کردند که گام مهم در این راستا تداوم مبارزه با افکار تروریستی و افراطی و ترویج میانه روی است.