رژیم صهیونیستی ۴ اسیر فلسطینی را به ۲ بار حبس ابد محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دادگاه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه ۴ فلسطینی را به ۲ بار حبس ابد و ۳۰ سال حبس اضافی محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این متهمان که منتسب به جنبش حماس هستند به دست داشتن در عملیات تیراندازی در شرق نابلس طی ماه اکتبر گذشته متهم هستند که در جریان آن یک شهرک نشین و همسرش کشته شدند.

این حکم برای ۴ اسیر به نام های امجد علیوی، کرم المصری، سمیر الکوسا و یحیی الحاج که همگی از ساکنان شهر نابلس در شمال کرانه باختری هستند، صادر شده است. رسیدگی به اتهام ۳ متهم دیگر با نام های راغب علیوی، زید عامر و بسام السایح در رابطه با همین قضیه ماه آینده میلادی انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که از زمان آغاز انتفاضه قدس در ابتدای ماه اکتبر ۲۰۱۵ میلادی تاکنون ۲۲۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.