به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه چهار شنبه در چهاردهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیه ۱۴ سوره رعد را مسئله پرستش و دعا از خداوند متعال دانست و اظهار داشت: یکی از نیازهای اصلی بشر نیاز به عبادت و پرستش است، انسان همچنانکه نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن دارد به عبادت و پرستش نیز نیاز دارد.

وی عبادت و پرستش را امری فطری دانست و افزود: مسئله پرستش در وجود هر انسانی از آغاز آفرینش نهادینه شده است و پیامبران الهی نیز مبعوث شده اند که انسان ها را در مسیر صحیح پرستش قرار دهند و آن ها را از انحراف دور کنند.

خداوند کمال مطلق است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مهمترین اختلافی که بشر داشته و پیامبران این موضوع را همواره دنبال می کردند مسئله توحید در عبادت بوده است، عنوان کرد: گاهی غبار روی فطرت انسان را گرفته و آن ها در پرستش دچار انحراف می شوند و غیر خدا را پرستش می کنند.

آیت الله میرعمادی به عوامل تاثیرگذار بر فطرت انسان که باعث پرستش غیر خدا خواهد شد، اشاره کرد و گفت: تقلید کورکورانه، غوطه ور شدن در مادیات، تاثیرپذیری از محیط، معاشرت بد، تبلیغات سوء و مسموم،خودباختگی در برابر افکار عمومی، اکثریت گرایی و ... باعث می شوند انسان به جای پرستش خداوند غیر خدا را پرستش کنند.

وی پیام آیه ۱۴ سوره رعد «له دعوه الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه و ما دعاه الکافرین الا فی ضلال» را تاکید بر پرستش خداوند و خودداری از پرستش غیر خدا دانست و بیان داشت: منظور از عبارت « له دعوه الحق» در آیه ۱۴ سوره رعد این بوده که پرستش حق برای خداوند است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد سوالی مبنی بر اینکه چرا نمی توان غیر خدا را پرسش کرد مطرح کرده و افزود: با استفاده از آیه ۱۴ سوره رعد سه پاسخ برای این پرسش وجود داشته که پاسخ اول عبارت است ازاینکه خداوند کمال مطلق است و تمام صفات کمال در ایشان وجود دارد و از آنجا که عشق به کمال در درون انسان وجود داشته خدا را عبادت می کند لذا چون خداوند کمال مطلق بوده شایسته عبادت است.

تشبیه انسان کافر به تشنه لبی که هرگز به آب نمی رسد

آیت الله میرعمادی پاک و منزه بودن خداوند از هرگونه عیب و نقص را دلیلی دیگر برای شایستگی پرستش او از سوی بندگان دانست و افزود: غیر از خداوند نه کسی بر نیاز انسان آگاه بوده و نه قدرت دارد نیاز انسان را انجام دهد لذا از آنجا که خداوند عالم و قادر است شایستگی پرستش و عبادت را دارد.

وی با اشاره به اینکه مطابق آیات متعدد قرآن حق منحصر به خداوند است، عنوان کرد: از آنجا که خداوند حق محض بوده تکیه کردن، عبادت و استعانت از غیر خداوند باطل است، لذا مطابق ترجمه عبارت «والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء» کسانیکه غیر خدا را می خوانند غیر خدا به آن ها پاسخ نمی دهند و از آن ها چیزی برنمی آید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در عبارت «الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه» از آیه ۱۴ سوره رعد خداوند تشبیهی را بیان می کند، گفت: در این آیه خداوند انسان کافر را به فردی تشنه لب که هرگز به آب نمی رسد تشبیه می کند و می فرماید کسانی که غیر خدا را می خوانند مانند انسان تشنه لبی هستند که لب چاه ایستاده و کف دست خود را به سمت آب برده اما به آب نمی رسند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مطابق تشبیه بکار رفته در آیه ۱۴ سوره رعد معبود غیر خدا با خداوند هزاران هزارن فرسنگ فاصله دارد، افزود: همچنین مطابق این آیه انسانی که غیر خدا را عبادت می کند مانند تشنه لبی است که سراب دیده و تلاش او برای رسیدن به آب بی فایده است.

ایمان به خدا مایه آرامش دل انسان می‌شود

وی بیان داشت: معنای عبارت «و ما دعاه الکافرین الا فی ضلال» آیه ۱۴ سوره رعد این بوده: دعای کافران چیزی جز ضلال و گمراهی نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به نتایج حاصله از آیه ۱۴ سوره رعد اشاره کرد و گفت: فقط خداوند شایسته عبادت بوده زیرا کمال مطلق، منزه از عیب و نقص و رب العالمین است و از غیر خدا کاری ساخته نیست.

آیت الله میرعمادی افزود: سرچشمه شرک و بت پرستی تصورات و خیالات بوده نه دلیل و منطق زیرا مشرکین منطق ندارند.

وی با اشاره به اینکه هرکس خالصانه خداوند را بخواند با دست پر برمیگردد، اضافه کرد: انسان فطرتا به دنبال پرستش است و چیزی جز ایمان به خدا و دعا و نیایش او انسان را سیراب نمی کند لذا تنها چیزی که مایه آرامش دل انسان است عشق و ایمان به خداوند است.