سیاسی کاری مانع توسعه مناطق می شود/لزوم وحدت مردم و مسئولین

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم حفاری طولانی‌ترین تونل انتقال آب خاورمیانه از سد شهیدان امیرتیموری شهرستان رابر اظهار داشت: خرسندیم که با کمک خداوند و مجاهدت سپاه پاسداران فاز دوم تونل ۳۸ کیلومتری انتقال آب به فلات مرکزی ایران را شروع می کنیم.

وی با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی کرمان به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است گفت: تصفیه خانه سد بافت در دولت یازدهم افتتاح شد و ۱۰۰ هزار نفر از مردم رابر و بافت از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

رزم‌حسینی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان باید پروژه‌های ابلاغی از سوی دولت که شامل پروژه های دولتی و غیردولتی است را براساس سیاست‌های وزیر کشور به عنوان جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی کشور اجرا کرده و دلیل آن واقعی عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد مردم تکیه کرده است گفت: استان کرمان به هشت منطقه اقتصادی تقسیم شده است که منطقه چهار آن شامل شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه است که آن را باید با توجه به ظرفیت‌های داخلی و همکاری نماینده مردم در مجلس و ائمه جمعه به عنوان ناظران مثلث توسعه اقتصادی و مدیران و مردم بسازیم.

رزم‌ منطقه چهار اقتصادی را دارای ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و دامداری دانست و گفت: این منطقه را با کمک مردم باید به سمتی ببریم که بتواند از ظرفیت داخلی خود استفاده کند و خودکفا باشد.

رزم حسینی در ادامه با توجه به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه اگر سپاه نبود، کشور نبود گفت: اگر قرارگاه خاتم نبود بسیاری از پروژه‌ها تعطیل می‌شد، اما قرارگاه خاتم علیرغم تمام طلب‌هایی که دارد همچنان به کار خود بدون وقفه ادامه می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود هشت هزار میلیارد تومان پروژه توسط قرارگاه خاتم در کرمان در دست اجراست گفت: سپاه از میراث بزرگ امام راحل (ره) است و همه ما در تقویت سپاه مسئولیت داریم چرا که این مجموعه در کنار کارهای بزرگی که در اجرای پروژه ها به عهده دارد امنیت کشور را نیز تامین می کند.

وی با تاکید بر حفظ وحدت در شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه؛ عدم توسعه این شهرستان‌ها را به علت سیاسی کارها و حاشیه های سیاسی دانست و گفت: برای آبادانی منطقه باید وحدت بین مسئولان و مردم حفظ شود.