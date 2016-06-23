به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه پسماند استان کردستان شامگاه چهارشنبه در دفتر معاونت عمرانی استانداری تشکیل شد و آموزش و فرهنگ‌سازی با هدف تشویق مردم به مصرف کمتر کیسه های پلاستیکی از مهمترین موارد مطرح شده در این کارگروه بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه گفت: افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و اقتصادی هر جامعه، میزان پسماند در آن را افزایش می دهد.

امیر قادری با بیان اینکه در سطح جهان از طریق راهکارهای علمی مشکل پسماند و زباله در سکونتگاه های شهری و روستایی حل شده است، عنوان کرد: در کشور ما و نیز در استان کردستان، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با یادآوری تدوین قانون پسماند، بیان کرد: تمام دستگاه های مرتبط با این قانون باید نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کنند و سازمان محیط زیست نیز عمل به این قانون را از ادارات مربوط مطالبه کند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به اینکه سرانه تولید زباله در شهر سنندج و استان کردستان بالاتر از میانگین کشوری است، بر ضرورت تلاش در راستای کاهش تولید زباله در استان تأکید کرد و افزود: این امر از طریق فرهنگسازی، آموزش و اجرای قانون پسماند امکانپذیر است.

قادری با بیان اینکه روش های سنتی جمع آوری زباله باید به تدریج کنار گذاشته شوند، افزود: به جای این روش ها، باید شیوه های کارآمد و نوین توسط شهرداری ها و دهیاری های بکار گرفته شود.

وی با اشاره به اجرای طرح زون بندی مناطق استان، آن را اقدامی مؤثر دانست و افزود: ارزیابی های زیست محیطی نیز برای جایگاه های زباله در سطح استان باید صورت بگیرد.

قادری با اشاره به اینکه امروزه در تمام دنیا زباله به عنوان یک منبع مالی و اقتصادی ارزشمند محسوب می شود، تصریح کرد: باید تلاش شود تهدید زباله ها مبدل به یک فرصت شود.

معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: مراکز درمانی اعم از بیمارستان ها، مطب ها و کلینیک ها در سطح استان باید نسبت به ساماندهی زباله های خود اقدامات لازم را انجام داده و رضایت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه جلب شود و سپس اقدامات انجام شده از طریق رسانه ها به مردم اطلاع داده شود.

قادری با بیان اینکه اهداف تعیین شده در کارگروه پسماند استان باید مبنای علمی داشته باشند، افزود: قطعا حل مشکلات پسماند از طریق این هدفگذاری ها قابل تحقق بوده و این مهم نیازمند کار تدریجی و طولانی است.

در ادامه این جلسه مدیرکل محیط زیست استان کردستان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت و میزان تولید زباله در شهرها و روستاهای استان، بزرگترین معضل زیست محیطی در این حوزه را وجود زباله های پلاستیکی دانست.

عبدالوحید ریاضی فر بر ضرورت تلاش برای کاهش تولید و مصرف نایلون ها و کیسه های پلاستیکی تأکید کرد و گفت: از آنجا که تجزیه این نایلون ها، صدها سال طول می کشد، لذا باید تمامی کوشش ها با هدف کاستن از تولید و مصرف این زباله ها باشد که این مسئله از طریق آموزش و فرهنگسازی برای مردم امکانپذیر است.

همچنین مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری سنندج نیز از تدوین طرحی در این مجموعه خبر داد که طی آن با مشارکت ۲۲ میلیارد تومانی سرمایه گذاران بخش خصوصی، پروژه تولید گازوئیل با استاندارد یورو ۴ از زباله برای اولین بار در کشور در استان کردستان عملیاتی می شود.

قادری، معاون استاندار کردستان هم ضمن استقبال از این طرح تأکید کرد: اینگونه پروژه ها باید پیش از ورود به انعقاد قرارداد به تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان برسد.