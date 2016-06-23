آخرین وضعیت جنگ ارتش لیبی با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عقیله صالح رئیس پارلمان لیبی اعلام کرد: ارتش لیبی در آستانه آزادی کامل شهر بنغازی و بیرون راندن داعش از آن است.

وی افزود: اعلام بسیج عمومی در مناطق شرقی پس از وخامت اوضاع در این منطقه است.دولت وفاق ملی باید اعتماد پارلمان را کسب کند تا مشروعیت به دست آورد.

از سوی دیگر یک منبع نظامی لیبی اعلام کرد: تعداد کشته شدگان عملیات بنیان استوار به ۴۹ کشته رسید.این نیروها در جریان عملیات ضد داعش در شهر سرت کشته شده اند.

در همین حال احمد المسماری سخنگوی نیروهای مسلح لیبی گفت: داخل شهر بنغازی امن شده است و درگیری در اطراف این شهر با داعش و دیگر تروریستها در جریان است.مناطق بوعطنی، قاریونس، سیدی فرج و الهواری آزاد شده است و درگیری ها در قنفوده و قوارشه است.

وی افزود: نیروهای مسلح لیبی با داعش، انصار شریعت وابسته به القاعده، گروه موسوم به الدروع و جنایتکاران فراری از زندانها در حال جنگ هستیم.